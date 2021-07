1.Realizar un test 48 horas antes. Así evitamos sorpresas, tanto por posibles alergias al producto, como un color no deseado. Pruébalo en una pequeña zona del cuerpo con un mínimo de 48 horas de antelación.

2.Exfolia tu piel 24 horas antes. Y repite la operación 4 días después. Es imprescindible una buena exfoliación insistiendo en el área de las rodillas, codos y tobillos, de esta manera impedirá que se acumule producto y éste se instale sobre las células muertas de tu piel. Repite esa exfoliación al cabo de cuatro días, para igualar el tono y evitar la aparición de manchas. Siempre puedes repetir todos los pasos de nuevo para mantener o intensificar el bronceado.

3.Aplica crema o aceite hidratante unos minutos antes de aplicarlo, poniendo especial atención en zonas como rodillas, codos y talones, que suelen ser zonas más ásperas y resultará mucho más fácil extender el producto. Utiliza hidratación a diario sobre las zonas en que has aplicado el autobronceador, porque el color durará mucho más y quedará más bonito, luminoso y natural.

4.Si tienes manchas oscuras en la piel protégelas con vaselina antes de aplicar el producto, de esta manera evitarás que éstas se tornen más oscuras y conseguirás que resalten menos al igualarlas con el autobronceador.

5.Elige el formato más adecuado según tu tipo de piel: cremas y aceites para pieles secas o muy secas, en espuma o spray para pieles grasas.

Los 50 son los nuevos 30

And Just Like That es la nueva y esperada serie protagonizada por Sarah Jessica Parker en la que nos muestra que sigue siendo tan estilosa como siempre. Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, las chicas de Sex and de city vuelven a deleitarnos con sus divertidos diálogos que en este revival versarán sobre la generación de las mujeres y hombres cincuentañeros. La actriz neoyorkina ha sido y sigue siendo un icono de moda y estilo, y aunque son muchas las que piensan que al pasar los cuarenta la discreción debe ser la pauta obligada en moda y maquillaje, la verdad es que Sarah muestra lo equivocada que es esa creencia.

A sus 56 años presume de melena larga y ondulada, mechas que enmarcan el rostro, taconazos, faldas cortas, vaqueros y tops, leggins y sudaderas y estampados print animal. Esperamos sus inspiradores looks con muchas ganas.

El look de Verónica Blume en Tramuntana Flow

La top model Verónica Blume ofreció una sesión magistral de yoga en la terraza del Tramuntana Flow, y no puedo dejar escapar la oportunidad de comentar el estilismo utilizado para esta ocasión en el que destaca el acertado y muy intencionado eslogan because there is no planet b, como parte del movimiento promovido por la marca de ropa Ecoalf. Esta marca de ropa nace en el año 2009 con la intención de no seguir utilizando los recursos naturales de nuestro planeta de manera indiscriminada, creando moda con productos reciclados como botellas de plástico, nylon procedente en gran parte de las redes de pesca abandonadas en los océanos, algodón y lana reciclado junto a otros materiales cuya confección supone disminuir al máximo la utilización de nuestros recursos ahorrando con ello más de 45 millones de litros de agua.

Además del yoga outfit que luce Verónica, la marca cuenta con colecciones para mujer, hombre y niños, con excelentes calidades y preciosos diseños confy como leggins, sudaderas, chaquetas, bolsos o abrigos. Y, para mayor prestigio aún, en el año 2015 nació en el mar Mediterráneo la Fundación Ecoalf con el objetivo de limpiar los océanos de la basura marina. ¡Nos encanta esta marca!