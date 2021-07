El puro que Iker Muniain decidió encenderse en Ibiza hace ya más de un mes, sigue dando que hablar. En la red social del pajarito azul no se han dejado de compartir mensajes acompañando la foto anónima del momento exacto en que el futbolista del Athletic Club decidía encender un habano. Ante este revuelo, Muniain ha decidido salir ahora a dar explicaciones, aunque lamenta que "no tendría que dar ni media explicación de lo que hago en mi vida privada, no tengo nada que esconder".

Está Muniain en Ibiza como pa que lo llame Luis Enrique 😂😂😂 pic.twitter.com/YEzy1z3WFG — Guille Casquero (@GuilleCasquero) 8 de junio de 2021

Muniain ya tiene su burbuja en Ibiza 🤣 https://t.co/lH7uk2axRo — KAISERLIGA ® (@KaiserLiga) 9 de junio de 2021

En un discurso que ha durado unos cinco minutos, el futbolista se ha mostrado molesto por todas las críticas recibidas y las dudas sobre su compromiso con el club. "Muchas personas dicen que no debería ser el capitán... me parece increíble. Acepto que no agraden mis gustos musicales, pero que nadie me venga a dar lecciones de defender a este club y llevar este brazalete, llevo 16 años aquí, he tenido que escuchar mucho, soportar momentos complicados, lesiones muy graves, ayudar a los chavales jóvenes, me autoexijo, entreno voluntariamente, doy la cara siempre... Nadie me tiene que dar elecciones de lo que es dejarse la vida por representar a este club", ha sentenciado.

"Soy consciente de que represento al Athletic las 24 horas del día y los 365 días al año. Sé diferenciar mi vida profesional de la privada. Los pocos días que he tenido de vacaciones, los he utilizado para seguir entrenando" ha explicado Muniain, que ha querido añadir encendió el puro de la discordia porque no considera que afecte a su rendimiento, "es una cosa normal, cualquier persona lo puede hacer". De hecho, no todos han sido críticos en redes sociales, ha habido quien justifica al futbolista, alegando que estaba de vacaciones.

Buenos días a todos menos aquellos que comentando la foto de Muniain Iverson y Iñigo Peliculas Martinez en Ibiza dicen: son humanos como todos, tienen derecho a vacaciones.. a esa peña whisky y fuego porque no tienen derecho A PUTO NADA — Trevor Pastrami (@AnselmoFree) 8 de junio de 2021

Se ha ido el Internet en Navarra y nadie se ha enterado de la foto del Chimy con una camiseta de Abascal? Parece que a algunos les parece más grave que Muniain se fume un puro en Ibiza — - (@PutaElizegi) 19 de junio de 2021

El centrocampista de los leones ha asegurado en su intervención que justifica la polémica por "la rabia que tiene la gente de que no hayamos podido conseguir una de las finales, si llegamos a ganar, tendría aquí una montaña de cajas de puros y no me podríais ni ver".