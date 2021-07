El yoga rescata el valor del cuerpo

Emmanuel Carrère gana el Princesa de Asturias tras publicar Yoga, autonovela que demuestra que tu existencia cabe en una esterilla, aunque a su autor solo lo curó el electroshock. En una sociedad que considera ofensivo hablar del cuerpo y no digamos del sexo, la disciplina de las posturas restaura la preeminencia de la anatomía mediante un truco muy oriental, referirse al alma. Se sortea así a los censores de lo corporalmente correcto, bajo la especie de una intangible espiritualidad. Para todo ello, no se me ocurre mejor modelo que la inmarchitable Verónica Blume.