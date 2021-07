Nuevas vistas desde el Port de Sóller

El gerente del complejo es Jaime Gonzalo Manso, que dejó su Madrid natal hace unos 15 años para gestionar el puerto deportivo, cuyo proyecto se ha retrasado más de una década y sobre el cual ha habido polémicas políticas y sociales (incluso se llegó a contemplar la exposición de un submarino, que nunca se ha llevado a cabo).

El edificio en el que se ubica es obra del arquitecto Alberto Martín Caballero y la interiorista Virginia Pérez ha centrado su intervención para que el interior sea una prolongación panorámica de la terraza.

El restaurante Suculenta está asesorado por Cristina Pérez Paíno y tiene a Javier Bermúdez como ideólogo de su cocina, una propuesta abierta a visitantes y a residentes. De joven, Bermúdez quería ser diseñador gráfico o psicólogo. Cuenta que por una mujer partió de su tierra, Blanes, a Girona para estudiar cocina donde conoció a Joan Roca. Finalmente el amor lo llevó definitivamente a Mallorca, donde ha sido cocinero privado. De hecho, durante 12 años (del 2008 al 2020) ha sido el chef de la familia Saúd, reyes de Arabia Saudita en sus estancias en Mallorca, París y Saint-Tropez. Explica que el pescado procede de la lonja de Sóller y su propuesta culinaria combina platos como la lubina en merengue de sal, el ceviche, el pan bao de calamares, el tomahawk irlandés y el costillar de ternera Cachena (raza de Portugal y Galicia), así como la versión de tatin flambeada con ron Amazona o las bombas de chocolate con cremoso de café irlandés.

Junto a Suculenta, existen dos espacios más: La Base, con un toque desenfadado, con snacks, bocadillos y hamburguesas, abierto de 18 hasta la una de la madrugada; y la terraza superior El Mirador de Suculenta, abierta los viernes y sábados tarde-noche, desde donde puede observarse entre los dos faros -y con un cóctel elaborado por Julio Asensio- una bella puesta de sol.

Apunts de sobretaula

A poc a poc i amb molt d’esforç per part dels cellers i distribuïdors, els vins de Mallorca han sabut trobar un espai a les cartes dels restaurants de l’illa. Ara mateix, la gran majoria d’establiments tenen algun vi que s’hi produeix per oferir als comensals. De fet, és difícil d’imaginar que si visitam un lloc no ens ofereixin el menjar i la beguda locals. Ara bé, hi ha qui el considera car, però no té en compte que es procura pagar un preu just pel raïm als viticultors i tampoc les despeses afegides que implica la insularitat. Allò que per ventura no se sap és que alguns restauradors encareixen el vi simplement perquè està fet aquí i saben que hi ha un públic que el demana, una mesura que a la llarga pot perjudicar en lloc d’ajudar el sector.