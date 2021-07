Álbum real | Póker de reyes en Marivent; por Matías Vallés

Cuatro habitantes de esta foto reinaron, reinan o reinarán. Ellas dos, también, en formato consorte o después de morir. Felipe ya habitaba otro mundo, Juan Carlos que entonces no era I le saca las cuentas suizas a Enrique, Carlos de Inglaterra todavía no había conseguido ser más viejo que su madre, Guillermo redondea el póker de Reyes en Marivent. Al otro lado de un ring con peor mobiliario Ikea que nobiliario I-King, Diana fue Princesa de Gales antes de que Leonor Borbón Ortiz heredara el título. Lady Di pone cara de divorcio con sus ojos ennegrecidos de antimonio, pero no está en Mallorca por Juan Carlos, sino por Constantino. El perro velazqueño se ha asentado en el mismo rincón que en Las Meninas, para sellar la continuidad dinástica. Con esta foto se ejercita Lady Letizia en manualidades. Recorta la silueta de Lady Di para colocar la suya, ha heredado las espinas sin corona.