Divorciados tras vivir su amor en Mallorca

Como dijo Xesc Forteza el día que se casaron Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria, «las bodas ya no tienen gracia, lo gracioso en la actualidad es divorciarse». Era el 15 de septiembre de 1989, ocho años después de que se aprobase la Ley del Divorcio, que supuso un cambio histórico en España y de la que esta semana se cumplen cuatro décadas. Durante aquella jornada en que una mallorquina de la aristocracia y el príncipe de Preslav contraían matrimonio en la capilla de la Almudaina, nada les importaba esa ley, porque su amor nacido en Mallorca con la complicidad del amigo y actual rey Felipe VI parecía eterno.

Lo mismo debían de pensar de su relación otras parejas conocidas vinculadas a la isla, como el actor Michael Douglas y Diandra Luker, la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y el periodista Pedro J. Ramírez, la sobrina del rey emérito Simoneta Gómez Acebo y el compositor José Miguel Fernández Sastrón, que se casaron en la Catedral, la presentadora y actriz Ana Obregón y Alessandro Lecquio, la vedete Norma Duval y el jugador de baloncesto Marc Ostarcevic y la exmodelo Juncal Rivero y el empresario Fredrik Alm, que se prometieron amor eterno en Sant Francesc.

Sin embargo, todos ellos han acabado divorciándose, aunque la mayoría no recurrieron a dicha norma pionera hasta décadas después de haberse dado el «sí quiero» y haber tenido hijos. Los primeros en contraer matrimonio y separarse fueron el intérprete estadounidense y la productora de cine nacida en la isla y donde veraneaba desde su infancia. Se conocieron en 1977, ella con 19 años y él con 32, se casaron a los pocos meses y tuvieron un hijo, Cameron. Sus visitas estivales a s’Estaca, que adquirieron a principios de los 90, no terminaron con la separación en 1995 y el divorcio en el año 2000, sino que se turnaron para aprovechar ambos la finca de Deià. Douglas le compró la mitad a su ex el pasado verano y ahora la disfruta junto a su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, y sus hijos, como ha hecho durante el último mes.

Otra relación que dio mucho juego en los años 90 fue la de Ana Obregón y Alessandro Lecquio. La familia García Obregón tiene casa en la Costa de los Pinos y allí estuvo la popular presentadora con quien fue su pareja durante tres años, del 91 al 94. Nunca se llegaron a casar, aunque tuvieron un hijo, Álex, que el año pasado murió de cáncer. También eran propietarios de un inmueble en la primera línea de esta urbanización el matrimonio formado por Pedro J. Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada. Tras dos hijos y 30 años juntos, se divorciaron en 2016. Este mes ha vuelto a la actualidad la piscina de su casa de veraneo, ahora en manos de la diseñadora, ya que la Audiencia Nacional ha anulado la concesión del dominio público donde está ubicada.

La exvedete Norma Duval y Marc Ostarcevic se casaron en 1992 y vinieron a la isla con gran frecuencia debido a que tenían una residencia estival en Playas de Muro. En 2003 pusieron fin a su enlace, aunque ella no ha perdido la relación con Mallorca desde que se emparejó con el empresario inmobiliario Matthias Kühn. Con otro hombre de negocios de la isla se casó Juncal Rivero, aunque el matrimonio solo duró dos años, una relación de la que nació su hijo.

Divorcios de alto copete

El divorcio de Rosario Nadal y el príncipe de Preslav llegó tras dos décadas juntos, en las que tuvieron tres hijos, aunque él no ha dejado de veranear en sa Roqueta, donde continúa con la casa que reformaron en el entorno de Porreres. La suya fue la primera gran boda de la realeza en Palma y solo un año después se casó, también aquí, Simoneta Gómez Acebo, hija de María Pilar de Borbón (que vivía en la urbanización calvianera Sol de Mallorca) y sobrina de Juan Carlos I. La asidua a los veranos de Mallorca se divorció de José Miguel Fernández Sastrón en 2012 con tres hijos en común.