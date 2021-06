Toni, último expulsado de ‘MasterChef’: “No creo que Ofelia sea polémica, ella es así”

-¿Cómo valora su paso por MasterChef?

-Ha sido una experiencia única y muy positiva. Un trampolín de oro para un futuro laboral.

-¿Siente frustración por su expulsión? ¿Cree que ha sido justa?

-Siempre frustra perder, y más cuando hay tanto en juego, pero también hay que ser bueno en la derrota. Hay que felicitar a mis compañeros por su trabajo y su merecida victoria en esta prueba.

-¿Le va a ayudar en sus proyectos de futuro el paso por el programa?

-Por supuesto que sí. MasterChef es una marca inmensa dentro del mundo culinario, pero ahora es uno mismo el que tiene que seguir trabajando por sus metas.

-¿Qué es lo que se lleva sobre todo del programa?

-Sobre todo cómo funciona la televisión, la repercusión y demás. Sin olvidar, por supuesto, a todos mis compañeros y parte del equipo. Somos una familia.

-¿Qué enseñanza del programa y del jurado se lleva consigo?

-Del jurado me llevo hasta el más mínimo detalle culinario, son lo mejor de lo mejor y cualquier remarca cuenta.

-¿Qué proyectos de restauración tiene ahora mismo?

-Mi empresa MEL, @mallorcaeatslocal estará activa en breve y seguiré formándome en cocinas para poder mejorar aún más cada cosa. Me encantaría poder vincular la televisión con la cocina, así que tengo mucho camino por delante.

-¿Hay algo que no ha podido demostrar en el programa y le da rabia?

-Considero que la quemadura me afectó mucho por temas de desgaste físico, tomaba antibióticos, calmantes, etc. Así que me dio un poco de rabia por esa parte al no poder estar al cien por cien.

-¿A qué concursantes ve de ganadores, cuál es su quiniela?

-Los 16 aspirantes que entramos somos ganadores y creo que todos nos lo merecemos por igual.

-¿Ve a Ofelia, la concursante más polémica, en la final?

-No creo que sea polémica, ella es así. Y la veo en la final exactamente igual que al resto de compañeros.