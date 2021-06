La manifestación del Orgullo en Palma, marcada por la discordia y el uso de mascarilla

El colectivo LGTBI volverá a reivindicar sus derechos el próximo 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, durante la manifestación que ‘Ben Amics’ ha organizado por las calles de Palma a las 19 horas en la plaza de España. Pese a que el uso de la mascarilla ya no será obligatorio en exteriores, la asociación hace un llamamiento en el que solicita a los asistentes su uso «ya que al no poder garantizar la distancia de seguridad, no queremos que exista el peligro de que haya algún rebrote».