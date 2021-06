La Jeny: "Se acabó lo de ser el mono de feria, la 'drag queen' es una artista"

Adrià Fornos no es él ni es ella. Es elle. Género neutro con el que se identifican las personas no binarias, quienes no se sienten chico ni chica, que todavía cuesta un poco normalizar en según qué ámbitos y que uno de los objetivos de esta pieza es intentar mantener y, por qué no ser sinceras, reivindicar. Por respeto a la generosidad de su protagonista, de 22 años y con las ideas muy claras. De lunes a viernes, Adrià, quien terminó la carrera el año pasado, en plena pandemia, es el responsable de la comunicación y el marketing en una empresa de coworkings en Barcelona. Una vida ‘socionormativa’, que no normal -¿quién decide qué es y qué no normal?- con un horario de oficina. Los fines de semana, en cambio, saca del armario unos tacones imposibles y kilos de maquillaje y se transforma en La Jeny, ‘drag queen’ de éxito.