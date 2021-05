Fallece en Palma Maruja García Nicolau, miss España y miss Europa en 1962 y viuda de Martí Mora

Modelo de profesión, fue Miss España y Miss Europa en 1962, y uno de los personajes más conocidos y queridos de la sociedad palmesana. Deja cinco hijos y seis nietos. Corononada Miss Europa en Beirut, al regresar a Palma fue paseada por toda la ciudad con un coche descapotable cubierto de rosas y recibió un homenaje en una plaza de Cort abarrotada, como solo se recibía en aquellos años a Guillermo Timoner tras sus victorias.

El mismo año había sucedido a Tita Cervera, la actual baronesa Thyssen, como Miss España. En el certamen de belleza nacional fue coronada por Carmen Sevilla, que formó parte de un jurado en el que también se encontraba su marido, Augusto Algueró. Después trabajó como modelo, entre otros, para el diseñador Pedro Rodríguez en Madrid, pero añoraba Mallorca.

Los periódicos de la época llevaban en sus portadas aquel viernes, 1 de junio de 1962, la noticia de la elección de Maruja García Nicolau como Miss Europa, "ganadora gracias un gran número de votos y con el aplauso de los 1.500 espectadores que llenaban el teatro del Casino". Cuentan las crónicas que, al serle comunicada la noticia, "estuvo a punto de desmayarse, pero se recuperó pronto y con su simpatía y sencillez, cualidades que le han ayudado decisivamente en la obtención del título, pudo recibir la corona de plata de manos de su predecesora, la alemana Ingrun Möckel".

Pudo Maruja García Nicolau tener una gran trayectoria sobre las pasarelas. Fueron muchas las ofertas que recibió de importantes casas de moda, y también de la industria cinematográfica -no en vano era prima de Paco Rabal- pero solo aceptó la del modisto madrileño Pedro Rodríguez, para quien trabajó durante un tiempo; la de una firma parisina y la del exportero del Mallorca, Martin Mora Moragues, aunque éste último lo que le propuso fue matrimonio. "Siempre he dicho que a mí, Miss Europa, lo que me dio fue un marido, el conocer al hombre de mi vida. No hubiera sido posible de otro modo porque éramos dos personas de mundo distintos". Y recuerda aquella sesión de fotos a la que acudió el deportista. "Lo di todo. Posé con bikini, bañador... si quería conquistarlo tenía que utilizar mis armas", bromeó en una entrevista en 2012 para commemorar el 50 aniversario de la obtención de la corona de Miss Europa.