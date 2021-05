Amartya Kumar Sen, premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales 2021, nació el 3 de noviembre de 1933 en Santiniketan (India). Se doctoró en la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y fue profesor de Economía en las universidades indias de Calcuta y Delhi, en la London School of Economics y en las universidades de Oxford (Reino Unido) y Harvard (EE. UU.). Fue rector del Trinity College de Cambridge desde 1998 a 2003 y canciller fundacional de la Universidad de Nalanda (India) desde 2012 a 2015. Es Thomas W. Lamont University Professor y profesor de Económicas y Filosofía de la Universidad de Harvard.

Sus investigaciones sobre las hambrunas y su teoría del desarrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos subyacentes de la pobreza han contribuido a la lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia. En su obra más conocida, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation (1981) (Pobreza y hambruna) demostró que el hambre no es consecuencia de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución de estos. Sus aportaciones en el desarrollo de los indicadores económicos y sociales han sido los conceptos de capacidad y libertad positiva, la capacidad real de una persona de ser o de hacer algo, en contraposición a la libertad negativa, común en economía, que se centra en la no interferencia. Su escuela de pensamiento ha ayudado a redirigir planes de desarrollo y algunas políticas de Naciones Unidas.

Entre sus libros destacan Collective Choice and Social Welfare (1970), The Standard of Living (1987) (El nivel de vida, 2003), Development as Freedom (1999) (Desarrollo y libertad, 2000), Identity and Violence: The Illusion of Destiny (2006) (Identidad y violencia. La ilusión del destino, 2007), The Idea of Justice (2009) (La idea de la justicia, 2012), An Uncertain Glory: India and Its Contradictions (2013) (Una gloria incierta: India y sus contradicciones, 2014), con Jean Drèze, y The Country of First Boys (2015), selección de ensayos que recoge sus más destacadas reflexiones sobre la sociedad, la economía, la cultura, la política y el pensamiento intelectual, varios en particular sobre India.

Fue una de las veinticinco figuras de la Comisión creada por Reporteros Sin Fronteras para elaborar la Declaración Internacional sobre Información y Democracia, realizada en 2018. Por acuerdo intergubernamental, cuarenta y dos países crearon la Asociación Internacional sobre la Información y la Democracia para la promoción e implementación de sus principios. Ha recogido sus memorias en Home in the World: A Memoir (2021).

Premio Nobel de Economía en 1998, ha recibido además los premios Alan Shawn Feinstein World Hunger (EE. UU., 1990), el Internacional Cataluña (1997), el Meister Eckhart (Alemania, 2007), el International Edgar de Picciotto (Suiza, 2012), el Charleston-EFG John Maynard Keynes (Reino Unido, 2015), el Johan Skytte (Suecia, 2017) y el de la Paz del Comercio Librero Alemán (2020), y las medallas Eisenhower (EE. UU., 2000), Bodley (Reino Unido, 2019), de Edimburgo, de Oro de la Sociedad Asiática y de la República Italiana, entre otros. Comendador de la Legión de Honor de Francia, posee la Gran Cruz de la Orden del Mérito Científico de Brasil. Doctor honoris causa por más de un centenar de universidades, es miembro de sociedades como las academias Británica, la Estadounidense de las Artes y las Ciencias y la Estadounidense de Filosofía. Ha sido asesor y presidente honorario de Oxfam Internacional, presidente de la Sociedad Econométrica (EE. UU.) y de las asociaciones India de Economía, Estadounidense de Economía y Económica Internacional (Francia).

