El Gobierno ha aumentado su presión contra los regantes del trasvase Tajo-Segura y en estos momentos la Policía Nacional mantiene bloqueada la salida de la caravana de coches y camiones en IFEMA y ha comunicado al Sindicato Central de Regantes que los camiones frigoríficos no pueden entrar en el Paseo de la Castellana, lo que mantiene alternados los ánimos, porque estaban autorizados. Para colmo, la vicepresidenta Teresa Ribera no está en el Ministerio para la Transición Ecológica y ha optado por marcharse a Toledo a un acto sobre la bondades del hidrógeno verde. En Madrid hay agricultores del sur de la provincia, de Elche, Orihuela, Benferri, que se niegan a aceptar el agua desalada como alternativa al Tajo-Segura. La Delegación del Gobierno dice que hay muchos camiones no autorizados y no dejan salir a los camiones. Detrás dos mil coches particulares retenidos. Un escándalo tras 500 kilómetros de carretera después de levantarse a las tres de la madrugada. Finalmente, acaba de autorizarse la marcha tras quitarse los camiones del recorrido.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central, insiste que "esto es una decisión política, pero no nos van a parar. La ministra se ha ido a Toledo, no creo que nos reciba nadie pero no nos van a parar". Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha vuelto a dar la razón a los regantes y exige que haya los condicionantes ambientales que haya hay que buscar un solución para los agricultores porque "ha que garantizar agua para la huerta de Europa". A la concentración frente al Ministerio se han acercado también políticos del PP con Teodoro García-Egea a la cabeza y el diputado de Vox, Ortega Smith, que ha denunciado que niegue el agua para "Alicante, Murcia y Almería y se impulse la creación de 700.000 hectáreas de regadío en Marruecos".