Nos hemos cansado del estilo deportivo y comenzamos a desbancar los pantalones jogger para recurrir a piezas igualmente cómodas, fluidas y versátiles con estampados variados y multicolor.

El estampado floral, imprescindible en primavera, cuanto más grande y colorido sea, más nos gusta. Versace presenta este estampado en versión leggings, perfectos para combinar con bailarinas y jersey básico de punto.

La versión estrella la encontramos en los pantalones estilo wide leg, esa silueta holgada de tejidos livianos y frescos, que no se ciñen al cuerpo y son muy fácil de combinar. Son elegantes y sofisticados y nos permiten utilizarlos en multitud de ocasiones.

El estampado tie dye, ese acabado desteñido que se puso de moda en los años 70, se adapta a las tendencias de esta primavera-verano en su versión multicolor y puedes combinarlo con otros prints divertidos, como flores, rayas o geométricos. El truco consiste en mantener la misma gama de tono y color.

La apuesta menos arriesgada es combinar estos estampados con prendas de colores lisos, aunque la tendencia mix&match permite combinaciones extravagantes y audaces que no dejan indiferentes a nadie. Si no te atreves a mezclar, prueba las combinaciones en total look del estampado que más te guste: cuanto más estridente y llamativo, mejor.

Pero si eres de las que huyen de los colores exagerados, el binomio blanco y negro se convierte en tu mejor opción: lunares, rayas, cuadros vichy o damero, clásicos atemporales con los que siempre aciertas.

Mommy & Me

Reebok presenta la nueva colección cápsula firmada por la cantante y rapera internacional Cardi B quien, inspirada en su hija Kulture, dedica esta nueva línea a todas las madres y el amor incondicional que sienten hacia sus hij@s.

Cardi B ha sido embajadora de la marca Reebok desde 2018 y, junto a esta colección cápsula, ha lanzado además una línea de ropa inspirada en los años 90 que incluye también zapatillas deportivas, sudaderas y leggings.

La colección ofrece dos versiones actualizadas de las exitosas zapatillas modelo Club C Cardi de la marca, ofreciendo dos combinaciones de color: el Rose Gold, presentada como una zapatilla «brillante y femenina pero fuerte y duradera», y el Aqua Dust, en intenso color aguamarina, que representa «la calma, la claridad y la relajación». La cápsula, que ha sido bautizada con el nombre Mommy and Me, es de edición limitada y puede adquirirse ya a través de la página web de Reebok. Está disponible para adultos, niños y bebés para que puedas calzarte tus sneakers a juego con tu hija o tu pequeña preferida, convirtiéndose en las zapatillas más fashion y familiares de esta primavera.

La pedicura para esta primavera

Por fin ha llegado el buen tiempo y la posibilidad de acudir a algunos eventos, disfrutar de las terrazas y de la gente. Nos quitamos los zapatos cerrados y llega la hora de lucir nuestros pies, por lo que es indispensable una buena puesta a punto y lucir unos pies bonitos. Una buena exfoliación e hidratación intensa junto con corte y limado en recto son el primer paso antes de decorarlas con las tendencias que se llevan durante esta primavera y verano.

El blanco mate se convierte en uno de los colores preferidos y más demandados, porque resalta el bronceado, es sofisticado, aporta luminosidad y combina a la perfección con cualquier color de la indumentaria. La gama de rosa fresa o los colores intensos como el verde, azul o naranja harán las delicias de las más atrevidas, igual que el combinado de diferentes gamas cromáticas o la manicura francesa con la línea que suele ser blanca en colores intensos. Sin perder de vista los tonos naturales pasando por los tierra para las más elegantes.