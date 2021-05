De la pasarela a la calle, el éxito rotundo de las diferentes tonalidades de rosa invade el armario de las mejores prescriptoras de moda. Rosa palo, rosa nude, rosa pastel, rosa chicle, rosa fucsia y todos los matices que podemos imaginar han sido presentados en prácticamente todas las pasarelas, convirtiéndose en uno de los colores estrella de la primavera-verano 2021, tanto para hombres como para mujeres: faldas, camisas, pantalones, vestidos, cazadoras, trajes chaqueta, bolsos y zapatos. Todo vale para lucir este primaveral color convertido en el básico de esta temporada.

Si hasta ahora estábamos acostumbradas a las camisas masculinas blancas y celestes como fondo de armario, las camisas rosas de líneas simples son la opción perfecta para looks diarios y sencillos, en su versión oversize o también como vestido camisero.

Los pantalones rosas también se convierten en el nuevo básico y con ellos eliminamos la monotonía de los pantalones de colores neutros. Burberry se ha decantado por la versión bermudas en rosa fucsia y rosa pastel, Chanel y Alberta Ferretti presentaban pantalones de corte más formal de colores rosa intenso, combinados con blanco, negro o con blusa del mismo color.

Aunque nos pueda parecer difícil de combinar, el rosa queda perfecto combinado con diferentes tonalidades del mismo, pero también las mezclas explosivas como rojo con rosa, rosa con verde, rosa con azul eléctrico o rosa con morado se han convertido en las combinaciones preferidas de las principales influencers.

Piñatex®, finalista en los Europena Inventor Award 2021

La doctora Carmen Hijosa, fundadora de Piñatex®, ha sido seleccionada como finalista para los prestigiosos European Inventor Award 2021. Comenzó su investigación en la década de los 90, preocupada por el impacto ambiental de la producción masiva de cuero y su curtido químico, para desarrollar una alternativa más sostenible. Deseaba crear un nuevo textil que pudiese producirse y comercializarse sin generar problemas medioambientales. Surge así la idea del uso de la fibra de hoja de piña, un subproducto de la cosecha, como una alternativa al cuero animal y que no requiere de recursos ambientales adicionales para producir. Ha sido reconocida internacionalmente con premios como Cartier Women’s Initiative Award 2015 y el premio Innovate UK Women in Innovatios 2016. Marcas como Svala, Luxtra London, Step by Step, H&M, Guo Pei y Kon2Re entre otras utilizan este material para la creación de sus diseños, tanto en ropa como complementos: zapatos, bolsos, accesorios, artículos para el hogar o el coche son algunos de los objetos que ya se fabrican con esta piel vegetal hecha a base de hojas de la piña como alternativa al cuero animal. Las posibilidades de estas fibras la convierten en una alternativa innovadora y sostenible, con acabados de estética perfecta que nos acercan, un poco más, a una moda sostenible.

Cruella, la nueva inspiración de maquillaje

La empresa líder en cosmética Mac se inspira en el personaje de Cruella (la villana más fashion de Disney), protagonizada por Emma Stone, para crear una nueva colección de maquillaje. Esta nueva colección cápsula creada por Mac está la venta en su página web y en tiendas seleccionadas desde el pasado viernes 14 de mayo. Con claras referencias a la estética punk de los años 70 y 80, se convierte en la tendencia más esperada del 2021 aún antes de que se haya estrenado la película. Resaltan las sombras de ojos intensas, principalmente en blanco y negro, con una paleta de color de ocho tonalidades con acabados mates, satinados y glitter que incluyen blanco, plateado, violeta intenso, rojo, negro, rosa y dorado. Los lápices labiales con acabados mate o en la versión liquid incluyen rosas neutros, rojos claros y rojos burdeos o marrón chocolate. Un look de mujer rebelde y glamurosa que precisa, también, de un pack de pestañas postizas para resaltar la mirada y dar mayor dramatismo al maquillaje.