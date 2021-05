El Farmers’ Market vuelve a Puerto Portals. La cuarta edición del mercado, que debía celebrarse el pasado fin de semana, tuvo que aplazarse a los días 7, 8 y 9 de mayo debido al parte meteorológico. El mercado mallorquín que se caracteriza por apoyar los productos de proximidad se celebra este fin de semana de 11 a 19 horas.

Una veintena de expositores se ubicarán en el boulevard ofreciendo a los visitantes productos seleccionados y elaborados de forma local: cerámica, cosmética, senalles mallorquinas o dulces típicos. Además, los visitantes podrán disfrutar de varias demostraciones de las tradiciones de la isla como el torno de cerámica o la pintura del siurell.

La artista Estefanía Pomar ha realizado diferentes ilustraciones de estos conceptos que estarán expuestos en característicos molinos que recorren el mercado destacando las diferentes simbologías de la cultura de Mallorca.

En el marco del mercado, se impulsa la compra solidaria a través del One for One: por cada producto adquirido de frutas y verduras marcado con la correspondiente etiqueta, Puerto Portals donará otro a la gran cesta solidaria que se entregará a Mallorca Sense Fam.