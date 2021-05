El ayuntamiento de Muro quiere toros por Sant Joan pero deniega cualquier tipo de subvención

El Ayuntamiento de Muro y la empresa Bous al Carrer llevaron a cabo el pasado lunes una reunión para tratar la posibilidad de celebrar una corrida de toros por Sant Joan. El alcalde, Antoni Serra, junto con el teniente de alcalde, Miquel Porquer, y el empresario Gregorio de Jesús García valoraron las circunstancias actuales tanto epidemiológicas como taurinas que dificultan la organización de espectáculos taurinos en Mallorca.

Tras dicha reunión, DIARIO de MALLORCA conversó con Gregorio de Jesús quien confirmó su intención y la propuesta de llevar a cabo una corrida mixta con Enrique Ponce como cabeza de cartel, otro espada por designar de entre Curro Díaz, Finito de Córdoba, Javier Conde, Román y Emilio de Justo, además del novillero Jorge Martínez.

El empresario afirma que «un cartel de este tipo reactivaría mucho la economía local pero necesita de un aforo mínimo de 2.500 localidades para cubrir solo los gastos. Esta interesante propuesta se centra en la viabilidad económica del proyecto solicitando al ayuntamiento que, en caso de que las restricciones sanitarias no permitiesen ese aforo mínimo, prestase algún tipo de ayuda haciéndose cargo del restante hasta alcanzar cubrir esa cifra de espectadores, algo a lo que se han negado rotundamente alegando que la ley balear no les permite subvencionar ni prestar ningún tipo de ayuda económica y ni siquiera ninguna acción para la promoción de los festejos taurinos. Algo inconstitucional pues la ley nacional obliga a los políticos, no solo a defender, sino a promocionar la cultura como es la tauromaquia».

El director de Bous al Carrer asegura que el propio alcalde le ha manifestado su interés por que haya toros en Muro por Sant Joan siempre y cuando se tramiten todos los permisos pertinentes ajustándose en todos los casos a la ley taurina vigente en Balears.

«La pretensión del ayuntamiento es cobrarme un alquiler por la plaza, algo que me sorprende teniendo en cuenta que se trata de un evento por y para el pueblo enmarcado en el programa de las fiestas de su patrón. No me facilitan ni siquiera la banda de música municipal», aseguró con cierto asombro Gregorio de Jesús, quien se ofrece a que «en caso de que la entrada de público fuese superior a 2.500 personas, me he comprometido a donar al pueblo de Muro el importe correspondiente para que pudiera ser destinado a ayudas sociales, por ejemplo».

En caso de confirmarse tantas negativas y la nula colaboración por parte del consistorio, la opción que le quedaría a la empresa sería la de ofrecer una novillada con picadores.

«Quiero dejar significado que mi intención no es otra que reactivar la actividad taurina en Muro y dejar mi carta de presentación con un resultado de seriedad, profesionalidad y prestigio que me avalan desde hace décadas en el mundo del toro, pero para ello, es preciso contar con unos mínimos como la cesión gratuita de la plaza, la banda de música y los informes de reapertura y matadero. Con esta propuesta hago un esfuerzo importante y dejo constancia de mi compromiso de celebrar toros», concluyó a la vez que confirmaba que su propuesta ha quedado registrada formalmente esa misma tarde del pasado lunes.

Para contrastar esta información, el alcalde Antoni Serra atendió amablemente la llamada de este periódico quien confirmó en su totalidad la versión ofrecida por el empresario pero destacando que percibía cierto desconocimiento por parte de éste sobre la actual ley taurina en Balears. Serra matizó que «la normativa actual no nos permite subvencionar la tauromaquia de ninguna de las maneras», y comenzó destacando, que «el Ayuntamiento de Muro ni quiere ni pretende saltarse la ley balear».

Con respecto al cese del coso aseguró que «los técnicos trabajan para ver lo que se podría cobrar de alquiler para un evento de este tipo. No podemos cederla gratuitamente puesto que se trata de una actividad con ánimo de lucro. Distinto sería si se tratase de asociaciones para llevar a cabo actos benéficos».

Referente a la banda de música, el alcalde propone llegar a un acuerdo entre el empresario y la propia banda insistiendo en que «en ningún caso nosotros les podemos obligar a que vayan a tocar a los toros y mucho menos asumir el coste. Imposible».

Antes de finalizar la conversación, el alcalde quiso dejar claro que «Muro es un pueblo taurino y nos gustaría que hubiera toros pero las circunstancias actuales lo hacen complicado y es imposible cualquier tipo de colaboración o patrocinio».