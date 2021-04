El Ayuntamiento de Pamplona ha comunicado oficialmente este lunes que no habrá celebración de las fiestas de San Fermín en 2021. El alcalde de la ciudad, Enrique Maya, ha anunciado la decisión que ha tomado teniendo en cuenta la situación actual de la crisis sanitaria y las previsiones para los próximos meses. "Este año no toca porque la salud pública es la prioridad número uno", ha aseverado.

El alcalde ha convocado una rueda de prensa a las 11 horas y ha manifestado que muy a su pesar se ve "obligado" a "suspender oficialmente las fiestas de San Fermín de 2021". Ha recordado que Navarra es una de las comunidades con mayor incidencia de casos de COVID, "con 432 casos en las dos últimas semanas por cada 100.000 habitantes". Además, ha dicho, se encuentra en alerta 4 y hay casi 200 personas hospitalizadas y 39 de ellas en la UCI.

Mientras tanto, ha comentado "el ritmo de vacunación es más lento de lo previsto, y solo 202 personas de cada 1.000 han recibido una dosis y 83 de cada 1.000 han recibido las dos" cuando "las previsiones hablaban de un 70% de la población vacunada en junio; por eso, es necesario tomar la decisión ya, por dolorosa que resulte, a falta de algo más de dos meses de San Fermín".

El alcalde ha explicado que unas fiestas como los Sanfermines "no se organizan de un día para otro, hay muchas personas e instituciones implicadas" y ha indicado que de la reunión del pasado jueves entre Gobierno foral y Federación Navarra de Municipios y Concejos salió "con el convencimiento de que teníamos que tomar ya una decisión".

Ha indicado el primer edil que "es muy duro dos años sin Sanfermines en Pamplona". "Nunca pensé que esto podía ocurrir", ha señalado, para afirmar que lo estaba pasando mal dando a conocer esta noticia. "Teníamos que tomar esta decisión, la salud es lo primero y la hemos tomado, es nuestra responsabilidad; decisión dura, que afecta a los sentimientos", ha apuntado, para mostrarse convencido de que en 2022 se volverá a disfrutar de los Sanfermines, "con el entusiasmo de siempre pero multiplicado por tres".

"Volveremos a disfrutar de los Sanfermines, de ponernos el pañuelo en el cuello, de ver los encierros, de llevar a los hijos y a los nietos a ver los Gigantes y de disfrutarlos", ha comentado, para añadir que "veremos la Procesión, la jotica y todo lo que significan los Sanfermines para todos y todas, hasta el Pobre de Mí".

Ha explicado Maya que el Consistorio pamplonés ha comunicado la decisión de suspender por segundo año las fiestas tanto a los portavoces de los grupos políticos municipales como a los componentes de la Mesa de los Sanfermines. También hoy se ha lanzado una convocatoria para reunir a la Mesa esta semana.

Para dar a conocer la noticia, el Ayuntamiento ha editado un vídeo en el que se incide en que detrás de la decisión está el bienestar de las personas de Pamplona y de quienes nos visitan. La canción 'Piel canela' y su conocido estribillo 'Me importas tú', utilizada en el vídeo, "refleja la necesidad de priorizar, en estos momentos, lo verdaderamente importante, la salud y las personas", ha señalado el Ayuntamiento.

Actividad cultural

En la rueda de prensa, el alcalde ha anunciado que Pamplona destinará "gran parte" del presupuesto de este año de San Fermín a una "amplia y ambiciosa" programación, cultural y de ocio, desde junio hasta septiembre. "Que no puedan celebrarse las fiestas de San Fermín no quiere decir que en Pamplona no vaya a haber actividad durante el verano, la va a haber y muy importante", ha aseverado, para detallar que el presupuesto de San Fermín es de unos 2,4 millones y que 1,3 millones se destinarán a programas culturales y el otro millón aproximadamente "quedará a reserva de otros destinos, por ejemplo, lo derivado de las actividades municipales derivadas de esta situación tan dura".

Maya ha expuesto que "el sector cultural está sufriendo muchísimo también con el Covid y tenemos que hacer eventos, primero porque lo requiere la ciudad y también lo requiere el sector cultural". En todo caso, el alcalde ha manifestado que las actividades durante el verano se llevarán a cabo "con responsabilidad, evitando el efecto llamada y priorizando siempre la salud pública, que es lo más importante".

Según ha afirmado, "no habrá fiestas de San Fermín pero Pamplona va a estar muy viva". "Hay que ser cuidadosos para evitar el efecto llamada, no tendría ningún sentido que no haya Sanfermines pero que las cosas sean como si los hubiera, eso no puede ser", ha explicado.

Preguntado en la rueda de prensa por las corridas de toros en Pamplona, el alcalde ha señalado que "la decisión es de la Meca", pero que "si he dicho que no hay que hacer efectos llamada durante los Sanfermines, mi postura será que durante San Fermín no debiera haber corridas de toros".