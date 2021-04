El padre de Chenoa, José Carlos Corradini, de 67 años, ha realizado unas polémicas declaraciones en Argentina en las que habla de la nula relación que mantiene con su hija, además de reconocer la precaria situación económica por la que atraviesa, como vendedor ambulante de mascarillas, gel hidroalcohólico y demás artículos contra el coronavirus en el barrio de Villa Real, en Buenos Aires, relata el periódico Clarín.

"Quiero decir mi verdad. Chenoa es una figura en España y no la cuestionan, por eso es importante que yo puedo hablar de mi situación en mi país", se justifica José Carlos Corradini. "Necesito una pequeña ayuda, nada más. Pero no quiero plata", asegura. "Hace cuatro años le pedí trabajo, pero ahora solo quiero charlar, tomar un café, nada más. Aunque sé que para ella no soy nada", comenta sobra su relación con Chenoa.

"Ella me ignora y eso es peor que el odio", asegura José Carlos Corradini, padre biológico de la cantante, que a la vez reconoce: "Nunca tuve contacto con ella, porque me separé cuando tenía un año y durante un tiempo solo los veía los fines de semana", comenta. "Pero con la madre, ella y su hermana, se fueron a los ocho años a España. Y yo firme para que se fuera", recuerda. "Pero el acuerdo era que la madre me los tenía que traer una vez al año", se queja.

El padre de Chenoa ataca a su ex esposa. ""No soy un padre ausente. Mi mujer me tenía que traer a mis hijos desde España. Es casi un secuestro. Después les lavaron la cabeza a los chicos"

No obstante, Juan Carlos Corradini reconoce que Chenoa tuvo otro padre. "Eso no lo niego", admite, "Pero adoptó mi apellido, porque así la llamaban los periodistas (Laura Corradini)", recuerda. Y a la vez defiende su postura. "No soy un padre ausente. Mi mujer me tenía que traer a mis hijos desde España. Es casi un secuestro. Después les lavaron la cabeza a los chicos", dijo contra su ex pareja.

Juan Carlos Corradini fue uno de los invitados del espacio televisivo de información de espectáculos El show de los escandalones, que presenta Rodrigo Lussich en América TV, según informa el diario argentino Claírín.