Suspenden un año y siete meses a un policía negacionista de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha suspendido un año y siete meses y medio de empleo y sueldo a un policía local por no ponerse la mascarilla. Así lo confirmó este jueves el propio agente a través de las redes sociales, en una publicación en la que detalla la sanción disciplinaria por una falta muy grave (de año y medio) y otra grave (de 45 días), que podía haber alcanzado una suspensión de hasta seis años, según el instructor del expediente. «No me voy a poner algo que atenta contra mi salud sabiendo que no hay nada», explica el agente negacionista en redes sociales, el escaparate habitual que utiliza para cargar contra las restricciones decretadas para hacer frente a la pandemia.

El caso se inició a finales de 2020, antes de empezar la tercera ola de la pandemia de covid. Entonces, la Concejalía de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante abrió un expediente informativo al policía local por negarse a llevar mascarilla en su puesto de trabajo. El agente, destinado al turno de noche del cuerpo local de seguridad, ya era conocido por protagonizar numerosos vídeos en contra de las medidas anticovid decretadas por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana. De hecho, días antes de abrirse el expediente, el propio agente acudió a una concentración negacionista, en la que tomó la palabra, según se puede observar en un vídeo subido a las redes sociales. En su intervención micrófono en mano, pidió a los asistentes no enfrentarse a los agentes en el caso de ser parados por no cumplir medidas anticovid, como no llevar mascarilla. «Mi objetivo es que mis compañeros le den la espalda al poder», señaló el agente, quien pidió a los presentes que trabajen en sumar a más personas a la causa negacionista.