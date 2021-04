La vacuna, un alivio inesperado del Covid persistente

Ya no son uno o dos. Cada vez se conocen más casos de pacientes de COVID persistente que mejoran significativamente de sus síntomas al recibir una dosis de vacuna, sobre todo la de Pfizer. ¿Efecto placebo? Eso cabría pensar en un primer momento... pero el doctor William Li, experto en este campo, aseguró en la CNN que no se trata de autosugestión. Aunque aún no existen evidencias científicas al respecto, a los inmunólogos consultados no les extraña la noticia. ¿Por qué? A grandes rasgos, los pacientes podrían mantener el virus a nivel sistémico y, tras vacunarse , el sistema inmunitario lo destruiría.