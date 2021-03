"Programas como 'La Isla de las Tentaciones' forman parte de la educación afectiva y sexual de los adolescentes, mal que nos pese"

Relaciones tóxicas, sexo explícito, infidelidades, físicos espectaculares, una puesta en escena de ensueño, ¿comportamientos machistas en ellos y en ellas?, dependencia emocional... 'La Isla de las Tentaciones' se presenta como un cóctel explosivo, bajo el leitmotiv de "poner a prueba nuestra relación", que parece justificar la retransmisión televisada de la intimidad más profunda de sus participantes. Para el presidente de la Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e a Adolescencia (ASEIA), Ricardo Fandiño Pascual, "en un contexto en el que nos hemos preocupado y mucho sobre el acceso de los adolescentes y niños a contenidos pornográficos, creo que deberíamos reflexionar más sobre la banalización de la sexualidad en la industria del entretenimiento y la publicidad".

Manuel y Lucía llevan tres años juntos. Son una de las parejas que participan en la presente edición de este 'reality' de Telecinco. Él ya se ha besado con dos tentadoras y ha mantenido relaciones sexuales con una de ellas, Fiama, con la que ha seguido su historia de "amor" a lo largo del programa. Cada vez que sonaba la alarma (señal que anunciaba que alguno de los participantes había traspasado el límite pactado por la pareja) en Villa Montaña (donde residían ellas), Lucía lloraba desconsolada, intuyendo que era su novio el causante del aviso acústico. Algo que comprobaba después en la tablet del programa, que le mostraba las imágenes de las andanzas de Manuel en su villa. Así que, harta de la situación, quiso reencontrarse con él -opción de los participantes para pedir explicaciones en la llamada Hoguera de Confrontación-.

En cuanto se vieron, esta vez el que empezó a llorar fue él. Ella se mantuvo fuerte y reaccionó así a sus lágrimas: "Más vas a llorar cuando llegues a la realidad, qué pena lo que eres. No hagas gestos de llorar que no tienes ni una lágrima ¡Falso! Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, no tienes perdón de Dios. No te has quedado conforme con tus guarrerías que las llevas haciendo desde el primer día. El papelón de llorar lo vas a explicar".

La interacción entre la autora de una de las grandes frases que nos deja esta edición, y que pronunció en el primer programa: "Manué, la manita relajá", y el autor de otro de los hits del 'reality', "¡Esta noche, carricoche!", siguió por los mismos derroteros.

La andaluza, que ya había perdonado una infidelidad anteriormente, sacó toda su artillería para arremeter contra su ya ex pareja, y tiró de dignidad y orgullo, para 'ganar' este enfrentamiento tan esperado. La audiencia aplaudía con sus posts en redes a su nueva heroína, y el programa daba palmas viendo las cifras de espectadores que no se quisieron perder el momentazo entre Lucía y Manuel: 3.419.000 de personas, nada menos que un 30% de cuota de pantalla, sus mejores datos combinados desde hace más de un mes y el liderazgo indiscutible de esa noche del pasado jueves para Telecinco.

Si bien, la de Lucía y Manuel es la historia que más está captando la atención de la audiencia, el resto de situaciones protagonizadas por las otras parejas no se quedan atrás. Algo que se viene repitiendo desde la primera edición de LIDLT. Y teniendo en cuenta que el público mayoritario de este programa tiene una franja de edad que está entre los 13 y 24 años, menores y jóvenes que representan un 45,5% de cuota de pantalla con un porcentaje de fidelidad que se dispara hasta el 70%, habría que preguntarse si los referentes sociales, afectivos, sexuales y físicos que muestra podrían llegar a afectar en el desarrollo emocional de los adolescentes.

El público mayoritario de este programa tiene una franja de edad que está entre los 13 y 24 años, menores y jóvenes que representan un 45,5% de cuota de pantalla con un porcentaje de fidelidad que se dispara hasta el 70%

El presidente de ASEIA, además de psicólogo clínico, es coautor junto a Vanessa Rodríguez Pousada -psicóloga, psicopedagoga, sexóloga y vicepresidenta de la Sociedade Galega de Sexoloxía (Sogasex)- del libro "La lucha sexual de los adolescentes en la hipermodernidad", y en sus respectivas consultas, no son pocas las alusiones de sus pacientes a los contenidos de 'La Isla de las Tentaciones', expresados como parte de sus miedos y complejos.

"Este tipo de programas utiliza la sexualidad como reclamo, dando una perspectiva muy banalizada y simplificada de lo que son las relaciones afectivas y sexuales, y reproduciendo con frecuencia miradas excesivamente estereotipadas y mitos alrededor de las relaciones afectivas. Forma parte de un tipo de contenido al que la población adolescente tiene acceso, y que, evidentemente, también formarán parte de su instrucción afectiva y sexual, mal que nos pese", comenta Ricardo.

Manuel: "Cuando la madre de Lucía vea las imágenes, no la va a reconocer"@SandraBarneda: "Y cuando tu madre vea lo que has hecho, ¿te reconocerá?" 💣💣💣💣💣 #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/sT8xxptaN1 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 4 de marzo de 2021

Según Vanessa, "la educación sexual (buena o mala) siempre está presente e influye en el desarrollo saludable de la sexualidad. Incide la sexóloga que además de los estereotipos que apunta su colega, "debemos tener en cuenta que es usual que los y las participantes de los mismos posean cuerpos que responden a los cánones de belleza marcados por la sociedad, dejando fuera la diversidad de cuerpos y tipos de relaciones existentes, lo que en cierto modo influye en la perpetuación de una realidad sesgada que muy poco tiene que ver con la diversidad existente.

No se trata sólo de lo que ven, sino de los mensajes que se lanzan donde se establece la hegemonía de una moral en los debates abiertos versan sobre el sentir que se puede juzgar al otro bajo el prisma de la propia moral.

'Barbie', 'rey', 'cuerpo perfecto', 'cara bonita', 'diosa de ébano'

Con respecto al tema físico, al que alude la sexóloga, sólo hay que repasar algunas de las frases de presentación de las y los tentadores en la primera gala de la presente edición: "Soy una Barbie y estoy buscando a mi Ken; Soy como la diosa de ébano, piernas interminables y un encanto irresistible; ¿Profesión? Trajes a medida. ¿Medidas? Perfectas. ¿Queréis comprobarlas?; En la noche sevillana, soy el rey. Aquí en dominicana, lo voy a ser también; Muchos me conocen por mi cara bonita pero todas me recuerdan por mi cuerpo. A mi edad, aún no he encontrado el amor, ¿alguna dispuesta a enseñármelo?

¡Damos la bienvenida a la última soltera! 🐍🍎 #LaIslaDeLasTentaciones3 https://t.co/E1gTMPf8qJ



🔥 Jennifer: 19 años. Tenerife. Modelo

"Soy una barbie y estoy buscando a mi ken" pic.twitter.com/JpkPweKCk9 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) 19 de enero de 2021

En este sentido, el presidente de ASEIA hace referencia a casos que ha tratado en su consulta. "Se habla de este programa en sesiones grupales e individuales, ya que forma parte de su vida cultural y de ocio.

Lo que les inquieta es no ser capaces de estar a la altura de ese modelo que se está representando en el programa. El quedarse fuera de ese estándar, dando por bueno que ese es el adecuado. Ante esa imposiblidad de alcanzar ese modelo, hay miedo y una inquietud que, de alguna manera, mina la autoestima, en un momento en el que el desarrollo de la identidad está en juego.

Y son procesos que se dan en algunos casos, tanto en hombres como en mujeres, en cuanto al tipo de cuerpo, y al tipo de relación que representan".

Mirada crítica, sí. Prohibición, no

Los dos expertos coinciden en que limitar la visualización de estos contenidos no es lo mejor para los adolescentes. "El prohibir este tipo de programas por parte de las familias puede tener poca efectividad teniendo en cuenta el acceso a internet que pueden tener los más jóvenes, ya que este no se reduce al hogar familiar. Es por ello que lo importante es educar desde el acompañamiento, ayudarles a poner una mirada crítica a lo que ven de forma explícita y a los mensajes que operan de forma más implícita, explica Vanesa Rodríguez.

Ricardo Fandiño, por su parte, añade que si bien "no son contenidos a priori orientados a la infancia y la adolescencia, es cierto que sobre todo estos últimos, se interesan por ellos", por eso considera que a la hora de formarse una mirada crítica "necesitan adultos a su lado que puedan ayudarles a entender lo que hayan podido ver desde una visión más compleja".

Aseguran que tanto niños como adolescentes no pueden ser educados en el "tabú de la sexualidad", y menos en tiempos de internet. De ahí que consideren que "la educación sexual, entendida en un sentido amplio, cobra cada vez mayor relevancia, en la escuela, en la familia y también, por supuesto, en los medios de comunicación", y en ese sentido invita a la industria del entretenimiento a "reflexionar sobre ello" por tener "una parte de responsabilidad social".

Concluyen que "no se trata de demonizar o luchar contra la exposición de cierto tipo de programas, sino de exigir una buena educación sexual para los más jóvenes" y abogan por una oferta televisiva con alternativas "atractivas y pensando en los intereses y gustos de los más jóvenes".

.