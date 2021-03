Milan Fashion Week: una mirada optimista al futuro

Domenico Dolce y Stefano Gabanna fusionan la realidad digital con la estética noventera de las grandes supermodelos, quienes compartieron pasarela con androides del Instituto Italiano di Tecnologia en un escenario futurista. Estilismos llenos de detalles en los que destacaban los abrigos, plumíferos, chaquetas de hombros marcados y pantalones de colores metalizados

En el esperadísimo desfile de Prada, con la colaboración de Miucca Prada y Raf Simons, destacan los vestidos reversibles de estilo wrap, las capas y las prendas funcionales adornadas con lentejuelas o resaltando los motivos jacquard en sus tejidos.

Armani se decanta por siluetas deportivas y casual en tonos fríos como el verde agua y el verde turquesa, lilas, azules suaves y negro. Líneas relajadas, abrigos con anchas solapas, parkas impermeables, vestidos amplios y pantalones palazzo, ropa elegante y confortable al mismo tiempo. Piezas sublimes con mangas ranglan, trajes chaquetas con blazers largas o jerséis adheridos al cuerpo.

Dsquared2 utiliza colores como el beige, el negro y el azul contrastados con colores vibrantes, en una colección que combina ropa de fiesta glamurosa con ropa casual, mediante tejidos de cuero, lana y encaje. Y Alberta Ferretti crea prendas de lujo minimalistas, en tonos verdes, amarillos mostaza, negros, gris antracita y beige sobre abrigos de piel de oveja, capas manta, jerséis de cachemira y cuello caja o pantalones de gamuza.

Recurrir al eyeliner es la mejor forma de dar protagonismo absoluto a tus ojos. Esta primavera tienes diferentes tipos de eyeliner, desde el más clásico hasta el más atrevido (sólo apto para las muy mañosas). El eyeliner gráfico, exagerado y arriesgado, comienza como el eyeliner felino clásico, marcando la línea superior de las pestañas desde el lagrimal y elevándolo hacia la sien. Ahora llega la parte novedosa: desde el final elevado, marca el pliegue de los párpados siguiendo el recorrido de la ceja. Hay versiones del eyeliner gŕráfico (más discretas y menos complicada): el eyeliner gráfico a trozos, es decir, nos olvidamos de la línea que recorre la parte superior de las pestañas y trazamos solamente la línea ascendente hacia la sien y hacia el pliegue del ojo y la versión cat eye doble. Para todos ellos puedes utilizar Hyper Precise All Day de Maybelline.

El eyeliner ahumado es el más sencillo de aplicar: con un lápiz blando o sombra en formato crema, se aplica y se difumina, por lo que no necesitas precisión, puedes utilizar el delineador automático Quickliner For Eyes de Clinique con difuminador incorporado.

Y por último, el eyeliner de colores intensos y/o metálicos Eyeliner Liquid Color de Elizabeth Arden en verde, azul, gris, dorado anaranjado o lila que puedes utilizar para aplicar cualquiera de las versiones anteriores o aplicarlos, sencillamente, en una línea discreta que vaya desde la mitad del párpado móvil hacia el exterior, aportando un halo de sofisticación discreto.

Durante la presentación de los desfiles de Valentino, la música en vivo comienza a ser una tradición. La cantante y compositora británica Cosima se desplazó a Milán (con la antelación necesaria para la cuarentena obligatoria en el hotel) para deleitarnos con su voz inconfundible. Vestida con elegante chaqueta y pantalón de esmoquin y acompañada por un violonchelo, interpretó de manera magistral el Nothing compares to you de Sinéad O’Connor, en la presentación de la colección de Valentino y sus casi setenta propuestas. En el Piccolo Teatro de Milán, se escuchó la voz rasgada de la cantante, mientras las modelos serpenteaban por el escenario, luciendo prendas de confección nítida y perfecta, en la sobriedad del blanco y negro, con algunas pinceladas de dorado. El vídeo de presentación (en la página oficial de la Maison) resulta espectacular y, por la evidente falta de público, inquietante.

