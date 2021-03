El Gobierno trabaja en la eliminación de los grados universitarios de 3 años. Quiere unificar todas las titulaciones en cuatro cursos, excepto Medicina y otras carreras técnicas de mayor duración. Se elimina así la fórmula de tres años de grado y dos de máster, muy criticada por el encarecimiento de los estudios.

Adiós a las carreras universitarias de tres años. El ministro de Universidades, Manuel Castells ya tiene un borrador de un real decreto para poner fin al polémico sistema de tres años de grado y dos de máster, que vio la luz junto al Plan Bolonia durante el mandato del exministro de Educación del PP, José Ignacio Wert y que sacó a las calles a miles de universitarios.El nuevo decreto consolida la fórmula 4+1: cuatro años de grado y uno de máster.El Ministerio considera que mientras no se reduzca el precio de los másteres, entre 590 y 2.800 euros este curso, las tarifas las deciden los gobiernos autónomos. Un posgrado de dos años obstaculiza el desarrollo profesional de quienes cuentan con menos recursos. La matrícula de los grados oscila entre 518 y 1.660 euros.La pasada semana, el ministro detallaba el presupuesto de su departamento para este año: 500 millones de euros y aseguraba: "somos pobres en recursos pero no en ideas ni en audacia".A partir de ahora los centros que ofrecen los grados cortos, en su mayoría privados, tendrán cuatro años para adaptarlos, de manera que no afecte a los alumnos que habían empezado a cursarlos.