Alex Ceball dibuja un día para recordar: la prueba final del vestido de novia

Alex Ceball, pseudónimo de Alexis Ceballos, es un dibujante polifacético. Desde el pasado mes de octubre participa en eventos puntuales para dibujar a las novias en uno de sus días más especiales: el de la prueba final del vestido. Ejecuta y firma estos dibujos en la tienda Pronovias de la plaza Mayor de Palma. La última vez que dibujó estas ilustraciones fue el viernes pasado, invitado por la directora de la tienda de Palma, María Calvo. «La idea es de ella. Me propuso dibujar a las novias en vivo y en directo. Yo nunca había dibujado de esa manera y me daba un poco de miedo porque soy muy meticuloso, pero finalmente acepté y me encantó», explica el ilustrador chileno afincado en Palma desde hace justo un año. «Es un recuerdo, un regalo que hace la tienda a las clientas que me parece muy bonito porque es una jornada muy emotiva, con la sensibilidad a flor de piel. Es una experiencia muy positiva», cuenta. En el primer evento dibujó a siete novias, en la segunda, a cinco. «En realidad, me pasé todo el día en la tienda en un escritorio muy bien montado en el establecimiento», cuenta. «Para las novias es un recuerdo muy especial el dibujo porque es una obra de arte única, no es una fotografía que es reproducible».

Ceball ha trabajado durante muchos años en el mundo de la moda como editor en revistas de tendencias. Estuvo en Barcelona, pero también ha residido en París, Buenos Aires, El Cairo o Israel. «He ilustrado para muchísimas grandes marcas: Nike, Gaultier, Dior, Chanel, Balenciaga», enumera.

Tras el estallido social del año pasado en Chile, «con fuertes enfrentamientos en la calle», el artista decidió venir a vivir a Mallorca. «Me quedé traumatizado cuando unos manifestantes quemaron el hotel donde yo trabajaba. Me hablaron de Mallorca y me vine aquí también porque vi que había muchas galerías de arte», relata. En estos momentos, le representan dos: Kaplan Projects de Mercedes Estarellas y MA Arte Contemporáneo de Marisa Aldeguer. «Ahora no se está vendiendo apenas nada en estos espacios con la crisis de la covid y mi obra está siendo más demandada a través de Instagram (@alex.ceball)», comenta. Si finalmente abren los bares, en marzo expondrá en la vinoteca portuguesa El Vinho, en la calle Joan Crespí.

El dibujo de Ceball es técnico y sincrético. En blanco y negro, y recuerda a la cultura minoica.

Asimismo, tiene preparado el proyecto Chilean Eyes, en formato de vídeo y foto, para moverlo por museos. «Es una obra en la que salgo de lo que hago habitualmente con mis dibujos. Es una pieza política donde visibilizo el conflicto que hay en Chile, donde ya hay 400 personas que han sufrido un estallido de globo ocular».

El ilustrador busca el equilibrio entre los blancos y los negros en las figuras que realiza.