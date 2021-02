Un talento en la cocina que se hace viral

En el caso de Alessandro Marco Carpana la cocina es su medio de vida desde hace muchos años. Tras formarse como cocinero en Pontevedra, su periplo profesional ya alcanza los 17 años con muchos lugares en los que ha dejado muestras de sus altas capacidades, entre ellos incluso un restaurante con Estrella Michelín como el Yayo Daporta de Cambados.

Los rigores del mundo de la hostelería, sumados al nacimiento de su hijo Adriano, le llevaron a encaminar su futuro laboral hacia el sector de la restauración de colectividades. Como él mismo explica, “ahora trabajo en una guardería, pero también tuve experiencia en residencias de mayores o en hospitales. Ahora el trabajo me permite conciliar mi vida familiar, algo que era muy complicado trabajando en restaurantes”.

Nacido en 1984 en Londres, de padre italiano y madre española, la afición por la cocina a Alessandro Marco Carpana le venía ya en el ADN. A los cuatro años pasó de la capital británica a la Emilia Romaña italiana. Su lugar de residencia fue exactamente la ciudad de Piacenza donde vivió hasta los 13 años. Un tiempo en el que cultivó su afición por las recetas y el buon mangiare.

Vilagarcía fue su siguiente destino vital, ciudad en la que además de aficionarse al baloncesto hasta formar parte del juego interior del equipo sénior del mejor Inelga que se recuerda, formó su familia junto a Diana Gesteira además de labrarse una trayectoria al mando de los fogones.

Fue precisamente su pareja quien le animó a mostrar sus cualidades como cocinero a través de las redes sociales. “La idea surgió hace unos años. A mí me da vergüenza hablar y ponerme delante de la cámara, pero el año pasado empecé a dar unos cursos para asociaciones de mujeres y empecé a soltarme un poco y al final me animé a montar el canal en YouTube”, afirma el propio Alessandro.

Las manos de Carpana

El nombre elegido, “Las manos de Carpana”, para encontrar sus recetas también tiene una pequeña historia. Afirma el protagonista de las recetas que “habíamos pensado en ponerle ‘¿Qué comes hoy?’, pero hablando con un amigo me decía que tenía que usar mi apellido porque tenía sonoridad y quedaría bien. Al día siguiente nos vimos u me dijo le quedaría bien al canal el nombre de ‘Las manos de Carpana’ y me gustó la idea. Porque además solo trato de que se me vean las manos con un plano cenital mientras elaboro los platos”.

Con Diana, su mujer, como cámara, Alessandro reconoce que “cada vídeo lleva su tiempo. Es que además de grabarlo, luego hay que editarlo y queremos que salga perfecto para que sea lo más instructivo posible. Añadimos textos, montamos las imágenes.. y siempre dando protagonismo al plato y a todo su proceso. El primero que hicimos nos llevó más de seis horas, pero ahora ya le estamos cogiendo mejor la fórmula”.

Para alcanzar el mejor producto audiovisual posible, también tocó abastecerse con material técnico para una mejor realización. Desde aros con luz focalizada o incluso algunos apliques para lograr los mejores planos, han hecho que la cocina de los Carpana Gesteira se haya convertido en un pequeño plató de grabación.

Siempre trabajando con cantidades para cuatro personas, el descubrimiento de los secretos de las mejores recetas gallegas, españolas e italianas está más al alcance todavía gracias a la iniciativa del cocinero vilagarciano. ¨Las manos de Carpana” no ha hecho apenas más que arrancar, pero la acogida que están teniendo sus primeros vídeos le animan a continuar sin más aspiraciones que las de mostrar que en la cocina no hay mejor ingrediente que el detalle con el que se hacen las cosas. Si luego se sazona con amplios conocimientos, se riega de buen hacer y se culmina con una aceptación creciente, no habrá mejor producto a lograr.

“Sé que hay mucha competencia en canales de cocina en internet, pero tampoco me marco ninguna meta más que enseñar de aquello en lo que me veo capaz. Si luego hay suerte y todo fluye hacia arriba, pues muchísimo mejor. De momento me quedo con las buenas críticas que me llegan y la ilusión y las ganas con las que estamos haciendo las cosas en casa”, afirma el cocinero.

Y como iniciativa no le falta, incluso está pensando en la posibilidad de mostrar recetas para que los más pequeños se familiaricen más fácilmente con alimentos como el pescado o las verduras. Tampoco se olvidará de los más golosos, que no todo va a ser en modo healthy porque también los hay que aún están dispuestos a hacer alguna excepción en su vida saludable.