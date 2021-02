La cadena de Inditex ficha entrenadores de pilates, yoga y otras disciplinas deportivas para impartir clases en directo a través de sus redes sociales. Los entrenadores interesados pueden acceder a los formularios de la página web de Oysho en el apartado New Talents y formar parte de esta gran iniciativa. El proyecto, que recibe el nombre de Train With Us, retransmite las clases en directo a través de la plataforma de Oysho de home fitness y de sus perfiles en Instagram y Youtube.

Entrenar en casa ya empieza a ser tan fácil y asequible para todos que no nos quedarán excusas para ejercitar el cuerpo a diario y mediante cualquier disciplina. Es una gran oportunidad para aquellos profesionales del sector que quieran tener una proyección internacional y (también) para aquellos que deseen ser entrenados por los mejores entrenadores y desde una de las plataformas más activas.