La lactancia materna, otro conflicto entre divorciados que deriva en pleitos judiciales

Cuando en un divorcio hay hijos menores de por medio, cualquier detalle, nimio o trascendental, puede ser origen de conflicto. Desde el régimen de custodia hasta la cuantía de la pensión alimenticia pasando por cuestiones más puntuales como el colegio del niño, si debe hacer o no la Primera Comunión o si es hora de que ya cuente con pasaporte y pueda viajar al extranjero. Todo esto puede generar tensión entre los excónyuges y acabar en un juzgado si no hay entendimiento y no son capaces de llegar a un acuerdo. Pues existe otra importante cuestión en la que no pocas veces los jueces deben decir la última palabra. Y esa tiene que ver con la lactancia materna. Los juzgados de Familia registran pleitos por el desacuerdo entre los progenitores cuando la madre quiere seguir amamantando a su bebé y el padre pide tener ya un régimen amplio de visitas de fin de semana e incluso la custodia compartida, algo incompatible con la lactancia natural por el tiempo que el menor estaría separado de su progenitora.