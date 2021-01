ElRubius ha roto su silencio sobre su polémico traslado a Andorra que anunció hace varios días. Rubén Doblas Gundersen, el famoso 'streamer' ha colgado una carta en su cuenta de Twitter justificando su marcha al país vecino y criticando el trato que se le ha dado, tanto en los medios de comunicación como por parte de la Hacienda española. "Hacienda me ha tratado como si fuera un 'delincuente'", sostiene.

En su extenso comunicado, ajusta cuentas contra todas las críticas que ha recibido por parte de diferentes personalidades. Sin nombrarlo, se ha referido, sin nombrarlo, a Juanma Iturriaga, que habló de él en un programa, y a Pablo Iglesias, al que ha nombrado por su cargo, por señalarlo “públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado exdeportista)”.

El líder de Unidas Podemos retuiteó un vídeo cn las declaraciones de Iturriaga en el que se podía leer “Juanma López Iturriaga explica a la perfección la situación de los 'youtubers' que se van a Andorra para no pagar los impuestos en España”.

"Lo que estoy viendo estos días en los medios de comunicación convencionales y en las redes sociales solo demuestra lo podrido que está el clima de debate en España", asegura en el escrito uno de los 'youtubers' más famosos del mundo. "El asunto comenzó a escalar y se desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas, discutir acerca de si soy o no patriota, políticos usándome para su agenda, otros vinculándome con ideologías extremas", continúa ElRubius, que asegura que al principio no quería pronunciarse sobre el asunto, pero que ha optado finalmente por hablar "viendo al punto al que ha llegado todo esto: Al final, de lo que se está hablando es de mi vida, así que prefiero abordarlo yo mismo. Además he sentido la necesidad de escribir una respuesta basada en la reflexión y la calma", dice.

"Como un delincuente"

¿Por qué se mudó? Así lo explica: "Muchas personas hablan como si yo no hubiera pagado impuestos en mi vida, como si no hubiera hecho nada por mi país (mejor dicho, por uno de mis dos países), como si fuera un criminal. Llevo estos 10 años de 'youtuber' pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. 10 años. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un 'delincuente'".

"Piensan que lo que estoy haciendo es ilegal y que estoy haciendo fraude fiscal. ¿Desde cuándo mudarse a otro país es ilegal?", prosigue.

Según explica, "desde el primer día" ha estado sometido a "inspecciones fiscales, se han emitido notificaciones al resto de Haciendas europeas y de EEUU para ver si tenía 'cuentas corrientes ocultas'", e incluso le han puesto "sanciones por no atender a requerimientos que nunca llegaron".

"Piensan que lo que estoy haciendo es ilegal y que estoy haciendo fraude fiscal. ¿Desde cuándo mudarse a otro país es ilegal? Si me hubiera ido a vivir a Alemania, Noruega o Japón, nadie hubiera dicho absolutamente nada", ha continuado, lamentando que algunos consideren "egoísta" o "poco ética" su decisión de mudarse a Andorra: "Allí se encuentra la mayoría de mis amigos y compañeros de profesión y que allí, por lo que me cuentan, puedo salir a la calle tranquilo, hay seguridad y puedo estar en un entorno cultural tranquilo y seguro, que al fin y al cabo es lo que estoy buscando".

Dedo acusador

ElRubius ha acusado a periodistas, deportistas, celebridades y hasta al vicepresidente del Gobierno de incitar el odio contra él: "¿Es este el nivel de un debate público digno de un país civilizado? ¿Así es cómo vamos a combatir los discursos del odio? ¿Acaso ponerme a mí de cabeza de turco y verter todo ese odio sobre mi persona va a contribuir a que mejoren los problemas de fondo que hay en España?".

Doblas considera que "las leyes de Hacienda no estaban preparadas para esta nueva ola de creadores 'online'. Y siguen sin estarlo", y ha ahondado en esta cuestión: "Llevan desde 1990 sin actualizar su catálogo de 'profesiones'. Oigo decir, 'que cierren las conexiones de internet entre España y Andorra' o cosas como 'con nuestros ingresos debería tributar aquí'. Os recuerdo que la mayoría de mis ingresos de YouTube vienen de fuera de España, más de tres cuartas partes de países como México, Argentina, Colombia y Estados Unidos".

Ejemplo para los jóvenes

Así, Doblas, que ha asegurado que su decisión de mudarse responde a "multitud de matices y contrastes", y que no se trata de "una decisión plana, sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable", ha señalado al mismo tiempo que no quiere dar "mal ejemplo" a los más jóvenes que le siguen "haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho".

"Todo lo contrario, pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides. Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días", asegura.