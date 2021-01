La noche del 5 de enero es la más mágica del año para los pequeños de la casa. Sara Rigo, Carlota Bota, J.M. (prefiere guardar el anonimato), Martina Torrens, Ian Martín, P.C. (prefiere guardar el anonimato), Martina Ruiz y Diego López pudieron ver el año pasado a sus adorados Reyes Magos en una Cabalgata abarrotada de niños con la misma felicidad que ellos. Después de recoger todos los caramelos que pudieron, se dirigieron a sus casas para irse a dormir pronto y esperar a que Gaspar, Melchor y Baltasar les trajeran sus regalos. Este año, la Navidad ha sido de otra manera, sobre todo para ellos, que la viven con una ilusión inigualable.

Los protagonistas de esta historia coinciden en que «les encanta» la Navidad. Para ellos es un momento especial en el que pueden reunirse con su familia: abuelos, primos y tíos, un momento en el que todos juntos decoran la casa, como apunta Sara Rigo y el mejor momento para hacer muñecos de nieve, dice Martina Torrens. Martina Ruiz añade entre risas que una de las cosas que más le gustan de esta época es que «no va al cole».

Los regalos no se quedan atrás: Sara Rigo cuenta que «íbamos a casa de mis abuelos y nos colocábamos en fila, del más pequeño al más mayor; así entrábamos en el salón donde estaban los regalos y los recogíamos uno a uno». Entre las cosas que más les gusta de la Navidad también está la comida. Para Carlota Bota el roscón de Reyes es lo más rico, Albert Pérez tiene claro que quiere cenar sopa el Día de Reyes y a P.C. le encantan los polvorones «y cuando Papá Noel se come lo que le hemos dejado por la noche».

Ellos ya han escrito la Carta a los Reyes, pero todavía queda algún rezagado, como Martina Torrens e Ian Martín, los más pequeños, que no la han enviado. Sara Rigo aclara que ha hecho «un borrador», pero antes de enviarla tiene que «pasarla a limpio». Los puntos más populares entre los niños para enviar sus cartas son el buzón que hay colocado en el Ayuntamiento de Palma y el de El Corte Inglés.

También los niños han recibido una carta, cuyo remitente es Cort. Según cuentan P.C. y Martina Pérez «nos escribieron diciendo que no se hacía la Cabalgata y que la podíamos ver por la televisión». Sara Rigo no parece muy preocupada, pero reconoce que «esto del coronavirus es un poco rollo» y ha propuesto a su familia «ver una peli los cinco juntos con una mantita y chocolate caliente». Carlota Bota reconoce que le pone triste no poder ir a ver a los reyes: «Tenía muchas ganas, pero con esto del coronavirus la podemos ver por la tele y tampoco pasa nada».

La Cabalgata es para ellos el momento más mágico y esperado de la Navidad. Todos tienen «muchas ganas» de que llegue este día para poder ver a los Tres Reyes Magos de Oriente. Además, a estos pequeños, les gusta mucho recoger los caramelos que tiran y ver las carrozas, «la decoración es muy bonita», dice Sara Rigo.

Martina Ruiz, por su parte, comenta que le gusta recoger las chuches y que los Reyes la saluden, sin embargo, este año durante la Cabalgata, todo eso será más difícil. Desde los más pequeños como Martina Torrens hasta los más mayores como Sara Rigo, todos son conscientes de que ha aparecido «algo» llamado coronavirus que les ha obligado a cambiar radicalmente sus planes durante todo el año, especialmente en estas fechas que tan bien recibidas son por los niños. P.C.ha calificado a este «bichito» de «sucio y tonto».

El año pasado durante el Día de Reyes, Carlota Bota desayunaba churros y después abría los regalos, se reunía con su familia y cenaban todos juntos. Este año, cuenta que «seremos solo nosotros, toda la familia no podemos juntarnos porque somos más de seis».

En estas fechas, P.C. suele estar en Madrid con sus abuelos, pero este año no ha podido ir y se quedará en la isla esperando a que vengan los Reyes. Martina Ruiz también visita a su familia de Barcelona, pero este año «como hay covid-19 no se puede viajar», aclara.

Sara Rigo se despierta «con la ilusión de que han venido los Reyes a traer los regalos» y los abre junto a sus dos hermanas y sus padres. Luego se reúnen con la familia y comen todos juntos. Esta Navidad «estaremos en casa y abriremos los regalos, pero no podemos ir a casa de los abuelos porque somos muchos», cuenta.

Diego López abre los regalos por la mañana y luego come con toda su familia. Este 2021 reducirán el aforo y comerá con sus padres y su hermana. Martina Torrens también cuenta que este año se quedará en casa. Albert sabe que los regalos no pueden faltar, y con coronavirus o sin él cuenta con ellos, la única diferencia es que comerá en su casa junto a su familia.

Todos han vivido una Navidad «diferente» y han notado sobre todo la ausencia de sus familias en las cenas y comidas donde, en tiempos anteriores, todos se juntaban alrededor de una mesa y pasaban horas y horas festejando la alegría de estas fechas tan señaladas.

Sara reconoce no haberlo pasado mal y cuenta que ella y su familia han jugado mucho a las cartas, pero «es mucho mejor ver a la familia». Carlota Bota coincide: “Me gusta más la Navidad como era antes». P.C. echa de menos a sus «abus» de Madrid porque este año no ha podido ir a verlos. Martina Ruiz, Diego López, J.M. y Martina Torrens son conscientes de que por culpa del coronavirus estas fiestas no han sido como siempre, J.M. lamenta «no cenar con sus primos» y Martina Ruiz explica que no ha podido estar con su familia «por no contagiar ni contagiarnos».