La Terremoto y Chenoa, protagonistas de la Nochevieja

2020, un año para olvidar, dirá adiós con acento mallorquín, porque son varios los nombres propios de la isla que han sido elegidos como protagonistas para los Especiales de Nochevieja en las distintas televisiones.

Chenoa conducirá el especial de Nochevieja de La 1 de TVE. La cantante, que ha visto cómo la pandemia frustraba su planeada boda para este año, estará acompañada por Florentino Fernández. Ambos se reunirán a partir de las 23 horas en Feliz 2021 para recibir con optimismo, música y humor el nuevo año. Cerca de 70 actuaciones tendrán cabida en este espacio, entre ellas las de Blas Cantó, Miki, Pastora Soler, Edurne, Rosa López, Melani, Soleá, Aitana, Lola Indigo, Pablo Alborán, Pablo López, Vanesa Martín, Sweet California, Beret, Tamara, Antonio José, Marta Sánchez, Bely Basarte, Efecto Pasillo, Sebastián Yartra, David de María, Rozalén, Chenoa, Melody, Ana Mena, Rosario Flores, Diana Navarro Ana Guerra, Cepeda, Nia, Flavio, Eva B, Maialen, Hugo o Samantha.

La Terremoto de Alcorcón, que en los últimos meses ha estado en las casas de millones de españoles a través del concurso MasterChef Celebrity, despedirá con el humor que le caracteriza el 2020 para Telemadrid. La Terre estará acompañada por Carmen Alcayde y Óscar Martínez. El trío de presentadores se plantará en Puerta del Sol, que este año no tendrá público, pero sí cámaras.

Carmen Alcayde y Óscar Martínez, recién llegados de visitar a Papa Noel en Laponia por Nochebuena, se unirán a la vedete, cantante y actriz de Alcorcón para tratar de poner una sonrisa y un toque de humor a la retransmisión de las campanadas desde la azotea de Tío Pepe, en Sol. «En todas mis entrevistas, siempre he dicho que una de las cosas que más me apetecía hacer en la vida era dar las campanadas», ha confesado La Terremoto. «El otro, era ser chica del tiempo. De momento, lo he conseguido: ¡voy a dar las campanadas para Telemadrid!».

La Terremoto hará doblete en Nochevieja, porque también se le verá en La 1 de TVE, en Telepasión (21.15 horas), junto a Alaska, un programa que, dirigido por José Luis Iborra, reunirá en números musicales a más de 80 caras de RTVE de ahora y de siempre, como Julia Otero, Paco Lobatón, Nieves Álvarez o Boris Izaguirre.

Por su parte, Margalida Mateu y David Ordinas darán las campanadas desde Cort para IB3 Televisió. El día de Nochevieja, Tomeu Penya visitará el concurso Jo en sé + que tu. El ente estrenará también una historia breve postcampanadas que ha sido rodada por el director de cine Rafa Cortés.

Por lo que se refiere a las campanadas, la veterana Anne Igartiburu y Ana Obregón serán las encargadas de dar la bienvenida al 2021 en RTVE. «Empezar este año juntos en TVE toma un sentido muy especial y vivirlo junto a Ana es aún más emocionante. Estas Campanadas sonarán con fuerza y coraje para todos», ha señalado Igartiburu.

En Antena 3, Cristina Pedroche no faltará a su cita ya tradicional, de la que, faltaría, no se conoce qué vestido lucirá. Con ella estará el chef Alberto Chicote, toda una estrella de esta cadena.

En La Sexta repetirán Cristina Pardo e Iñaki López; mientras que en Telecinco y Cuatro los encargados de las campanadas serán Sandra Barneda y Christian Gálvez.