Siempre se ha dado por hecho que la mujer del actor Alec Baldwin, Hilaria, de 36 años, había nacido en Mallorca, como ella misma ha confirmado durante más de una década. Hasta hace un par de días, en las biografías que internet ofrece sobre ella decían que había nacido en Mallorca, que había sido bautizada como Hilaria y que, en algún momento de su juventud, se había trasladado a Estados Unidos. Sin embargo, después de que excompañeros de clase desmontaron su engaño a través de las redes, la celebridad se ha visto obligada a admitir que no nació en Mallorca, sino en Weston (Massachusetts), nada que ver a lo que ella había contado.

"He visto ciertos debates que cuestionan mi identidad y mi cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio y, para aquellos que preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces: nací en Boston y crecí entre Massachusetts y España. Mis padres y mi hermano viven en España y yo elegí vivir aquí, en Estados Unidos. En mi casa se celebran ambas culturas. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero es mía y me siento orgullosa de ella", ha escrito Baldwin, junto a un vídeo de siete minutos.

Y ha añadido: "Sí, soy una chica blanca. Soy una chica blanca. Dejemos muy claro que Europa tiene mucha gente blanca y mi familia es blanca. Étnicamente, soy una mezcla de muchas, muchas, muchas cosas. Culturalmente, crecí con dos culturas, así que es realmente tan simple como eso".

Además ha asegurado que se siente muy afortunada de haber crecido hablando dos idiomas diferentes y de poder transmitirles esto a sus hijos, especialmente con toda su familia viviendo en España. Y finaliza: "Sí, soy un tipo diferente de bostoniana, pero eso es lo que soy, y no puedes cambiar tu origen, ni yo querría hacerlo, estoy muy muy orgullosa de lo que soy", concluye.

Sobre su nombre, aclaró también que realmente es Hillary. "Cuando era niña, en Estados Unidos, utilizaba Hillary y en España, Hilaria. Mi familia y mis padres me llaman Hilaria. Siempre me molestó un poco que ninguno de los nombres sonara bien en el otro idioma, así que usaba uno o el otro. (...) Como sea que queráis llamarme, responderé a ambos nombres", manifestó, para después afirmar que está harta de que la intenten etiquetar como española o como estadounidense. "¿No se pueden ser ambas cosas? Es frustrante que esa sea mi historia", destacó.

Tras la viralización del vídeo, muchos de sus seguidores la apoyaron. No obstante, otros recordaron que Hilaria había mentido de forma descarada en muchas ocasiones.