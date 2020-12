El primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, que se celebrará el próximo martes 22 de diciembre, ha caído en Baleares en nueve ediciones desde 1843, seis veces en Palma pero nunca en Menorca o Formentera, según datos difundidos por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

'El Gordo', que está premiado con cuatro millones de euros a la serie, no toca en Baleares desde 2018, cuando varias localidades de Mallorca fueron agraciadas con el primer premio: Palma, S'Arenal (Llucmajor), Cala Ratjada (Capdepera), Ca'n Picafort (Santa Margalida) e Inca.

En el caso de Palma, se ha vendido 'El Gordo' en seis años diferentes: 1843, 1872, 1886, 1902, 1995 y 2018. En Ibiza tocó en 2012. Asimismo, Santa Maria del Camí tuvo un primer premio en 1986. Además, 'el Gordo' nunca ha caído en Menorca o Formentera.

Sorteo de 'El Niño'

Respecto al primer premio del sorteo de 'El Niño', que se celebrará el próximo 6 de enero, no cae en un municipio de Baleares desde hace 20 años. En 1998 tocó en Palma, en un año con un primer premio muy repartido. No obstante, 'El Niño' no ha caído íntegramente en Baleares desde 1992 (en Palma).