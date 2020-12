Mallorca también podrá disfrutar de la conjunción de Júpiter y Saturno desde diferentes puntos de la isla. El presidente y director del Instituto de Astronomía y Aeronáutica de Mallorca (IAAM), Salvador Sánchez, explica que se trata de una «aproximación aparente en el cielo, como si los planetas se juntaran». Indica que no tiene ningún valor desde el punto de vista científico, pero sí social: «Cuando se inventó el telescopio en 1609, hubo una conjunción justo después, pero no se pudo observar». Remarca que ahora es la primera vez desde su invención que se podrá ver una conjunción así entre Júpiter y Saturno de forma tan clara: «Se juntan tanto que si alguien tiene mala vista solo verá uno, pero con unos prismáticos se podrá ver perfectamente que son dos planetas. Si tiene 20 ó 30 aumentos ya es suficiente».

Sánchez argumenta que les hubiera gustado poder organizar alguna actividad, pero la expansión del virus les obliga a ser precavidos: «No se puede juntar la gente a mirar a través del telescopio con la situación actual. En el planetario no hemos organizado ningún tipo de actividad ni acto público, y recomendamos que vayan a los diferentes sitios en los que se podrá ver y respeten las medidas obligatorias». El director del Instituto aclara que «debemos tener en cuenta que contamos con muy poco margen de tiempo» y recomienda acudir al lugar a las 18 horas «porque a las 19.0 horas ya estás perdiendo a los dos planetas en el horizonte».

Algunos de los enclaves de la lista recomendados por el Instituto son: el Santuari de Cura, el Puig de Sant Salvador, el Puig de Santa Magdalena, la costa de poniente de la isla, la parte de la Serra de la Tramuntana que da al mar, el Puig de Sa Gramola o La Victòria de Alcúdia. Preguntado por la vinculación de este suceso con la estrella de Belén, Sánchez no cree en esa teoría. Para ello, recupera el trabajo de Mark Kidger y su libro The Star of Bethlehem: «Los estudios históricos que se han hecho parecen desmentirlo».En el mapa están señalados los lugares recomendados por el Instituto de Astronomía y Aeronáutica de Mallorca para disfrutar de la conjunción de Júpiter y Saturno el próximo lunes entre las 18 y las 19.30 horas.

Mejores enclaves para contemplar el fenómeno