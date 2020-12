Herramientas de abeja

Heather Mattila, investigador del Departamento de Ciencias Biológicas del Wellesley College (Wellesley, Massachusetts, Estados Unidos), y sus colaboradores han publicado en la revista PloS ONE —la más señalada entre todas las generalistas que compiten con Nature, Science y los PNAS por el trono del prestigio científico— un trabajo bien interesante acerca de los métodos utilizados por las abejas melíferas (Apis cerara) para defenderse de las avispas predadoras. Como indican los autores, la tentación que suponen las reservas de miel acumuladas por las abejas en sus colmenas atraen a no pocos atacantes de los que, en Asia, es en especial agresivo el avispón gigante Vespa soror que ataca en grupo las colmenas, mata a las abejas defensoras y se apodera de las crías y la miel. En la medida en que las abejas melíferas han evolucionado bajo esa presión adaptativa, no puede sorprender que hayan desarrollado un número importante de defensas. A una en particular dedican Mattila y colaboradores su atención: el uso de estiércol de búfalo con el que embadurnan las paredes de las colmenas atacadas. Se trata de un método sofisticado y efectivo porque el procedimiento repele a los avispones y reduce de manera sustancial la probabilidad de que se acerquen a la colmena. Pero lo que me gustaría comentar es una frase contenida en el artículo de Mattila y colaboradores: «Sostenemos que se trata (...) del primer informe de uso de herramientas por las abejas melíferas y la primera evidencia de que buscan sólidos que no se derivan de plantas».