«No me imaginaba que nos darían esta estrella Michelin», confesó ayer a este diario Benet Vicens, chef que se estrena con esta prestigiosa distinción al igual que su hijo Jaume, también al frente del restaurante Béns d’Avall, en la carretera Sóller-Deià.

Siempre en las quinielas de la Guía Michelin, Benet Vicens, de 57 años, reconoce que «ser el eterno candidato ya nos iba bien, porque siempre se hablaba de nosotros», y confiesa que no piensa dormirse en los laureles, sino que seguirá fiel a una filosofía, la de «cocinar y progresar».

«En este oficio hay que resetear constantemente y tener una cierta coherencia entre lo que dices y lo que haces», señala un chef que no tiene reparos en reconocer que a lo largo de su trayectoria profesional ha cometido algunos errores: «En los más de 40 años que llevo en esto me he equivocado cientos de veces. Para seguir funcionando tienes que hacer muy buena cocina, con un muy buen producto, y ser constante, y en los momentos difíciles, que los hubo, invertir y actualizar».

La historia del Béns d’Avall de remonta a 1971, cuando los padres de Benet, agricultores, construyeron una caseta, que en 2021 celebrará 50 años de vida. Precisamente de celebración estuvieron ayer los Benet, padre e hijo, con Catalina Mayol, la mujer que encendió la chispa de este negocio que no ha dejado de crecer. «Mi madre nos ha hecho pilotes para comer. Mi vida de restaurador me viene de ella. Ella me enseñó a ser humilde y a tener los pies en el suelo», apunta.

La noche de las estrellas fue larga. «He dormido un par de horas y a las siete de la mañana estaba revisando las fosas sépticas. Así somos los de la hostelería, unos todoterrenos», asegura.

La Michelin pone la guinda a un 2020 que, en el caso de Béns d’Avall, ha sido positivo: «Hemos remontado. Nuestro plan para este año ha funcionado. La carta nos ha funcionado muy bien y hemos recuperado clientes. Hemos salvado la temporada».