Rafa Nadal ha recibido esta mañana, de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en un emotivo acto, la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo, uno de los máximos reconocimientos de dicha comunidad autónoma. El tenista, todo un referente tanto a nivel deportivo como personal, y que durante los meses de pandemia ha demostrado que su calidad humana es todavía mayor que su talento deportivo, ha dado un emocionado discurso de agradecimiento y, posteriormente y demostrando su cercanía, ha salido al balcón de la sede de la Comunidad en la madrileña Puerta del Sol, para saludar sonriente a todos los que se acercaron a ver a su ídolo.

Rafa ha querido dedicar esta Gran Cruz del Dos de Mayo a "las víctimas de esta pandemia y sus familias. A todos nos afecta, pero especialmente me gustaría un mensaje de ánimo a las familias que han perdido a un ser querido. También quiero decir unas palabras a doctores, enfermeras y todo el servicio sanitario y un reconocimiento a los cuerpos de Fuerzas y Seguridad del estado".

Emocionado, y convencido de que España saldrá adelante como siempre ha hecho, ha confesado que este reconocimiento es "todo un honor y me faltan palabras de agradecimiento" y ha hablado de a especial relación que le une con Madrid: "Me siento muy cercano. Recibo siempre un cariño especial, y he tenido momentos inolvidables deportivos y personales. En esta época dorada para el deporte español, todos debemos mucho a la Comunidad de Madrid porque siempre nos ha dado mucho".

Por último, para concluir su emotivo discurso, el mejor deportista español de todos los tiempos ha expresado sus deseos de que pronto "volvamos a disfrutar de las cosas que nos han hecho felices" y olvidemos este complicado año a causa de la pandemia del Covid.

Sin la compañía de su mujer, Mery Perelló, Rafa ha destacado una vez más por su sencillez y su cercanía, y ha presumido de su espectacular porte con un look mucho más elegante al que nos tiene acostumbrados; un traje azul marino a juego con una corbata con la que, no podemos negarlo, estaba arrebatador.