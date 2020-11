Iván Nadal, jefe de juguetería y videojuegos de El Corte Inglés de Avenidas, afirma que el regalo que más éxito está teniendo este año es la licencia de Super Things, «unos mini muñecos de goma con vehículos y diferentes estructuras como una estación de policía». También han notado un aumento en la demanda de productos de Mario Bros, porque «antes no teníamos tantos y ahora podemos ofrecer más diversidad». Otro de los juguetes que está teniendo una demanda muy alta son los dinosaurios. «Este año no hay ninguna película relacionada con esta temática pero siguen pidiéndolos», argumenta Nadal. Ni Marvel ni Star Wars han tenido el mismo éxito que otros años. El departamento con mejor porcentaje de ventas del centro comercial está siendo el de juegos de mesa: «Este año ha tenido un aumento considerable a raíz del confinamiento. La gente ha tenido que entretenerse y divertirse de otra forma, y los juegos de mesa siempre son un acierto en este sentido». Los juegos de creatividad como el Crayola también han encontrado su hueco en el mercado. «El desarrollo de la creatividad en los niños está cogiendo fuerza para tratar de que no estén todo el día con la consola. Buscan alternativas porque pasan mucho tiempo en casa y para que así tengan otro tipo de juegos que les permitan interactuar con la familia», explica Antonio Sánchez, responsable de relaciones institucionales de El Corte Inglés en Mallorca. redacción palma