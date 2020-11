Trastornos en los chimpancés

La prensa no especializada se ha hecho eco reciente de una investigación publicada por Yulán Úbeda, psicóloga de la Universidad de Girona (España), y colaboradores en la revista Journal of Veterinary Behavior que aborda precisamente las condiciones mentales de los chimpancés comunes, Pan troglodytes, utilizados en circos o adoptados como mascotas en casa. Para ello, los autores se han tenido que enfrentar con un problema muy serio: no existen herramientas capaces de medir las psicopatologías y que hayan sido desarrolladas para especies distintas a las nuestras, así que Úbeda y colaboradores han tenido que adaptar el texto básico y más extendido en la psiquiatría, el Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM, en su acrónimo anglosajón), eliminando aquellos ítems del manual que no son de aplicación a los chimpancés, reteniendo los que son de utilidad obvia y modificando los digamos dudosos. Consiguieron así lo que llaman Cuestionario de psicopatología del chimpancé, con setenta ítems que fueron los utilizados para concluir que los animales utilizados en el análisis (23) mostraban en gran medida trastornos relacionados con nueve factores que se consideran patológicos en los humanos, incluyendo las adaptaciones correspondientes a la depresión, trastornos de ansiedad, etc.

Los propios autores matizan el valor de los resultados obtenidos, indicando las limitaciones que imponen tanto la limitación de la muestra como la subjetividad en la elaboración del cuestionario y, en particular, los desafíos teóricos y metodológicos en la adaptación del DSM a chimpancés. Cabría añadir que parece más que probada la presencia de problemas mentales cuando unos animales tan poco domésticos como los chimpancés se utilizan como espectáculo o incluso como compañía hogareña. Pero lo más interesante en mi opinión del trabajo de Úbeda y colaboradores es que hayan abordado el análisis de los trastornos psicopatológicos de los chimpancés mediante un cuestionario capaz de detectar, como sucede con el suyo, dolencias tan cercanas a las de los humanos. Tenemos ya un nuevo factor en común, y de un valor cualitativo enorme: nuestros primos más cercanos sufren enfermedades muy próximas a las de nuestra propia mente. Cosa que abunda aún más en lo cerca que quedan las funciones cerebrales de ellos y nuestras.