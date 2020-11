‘Tu tens la clau’, el cortometraje creado por la agencia de comunicación Vivirdelcuento, que alerta de la pérdida del tejido comercial de Palma, se ha viralizado en Italia y en Francia.

Dirigido por el guionista mallorquín Ernest Riera, fue publicado por Pimeco el pasado mes de diciembre, antes de la Navidad, para llamar la atención sobre las amenazas a las que se tiene que enfrentar el pequeño comercio de Palma y de cualquier ciudad. El cortometraje se presentó en el cine Augusta de Palma.

El cortometraje fue grabado en la juguetería La Industrial, uno de los comercios emblemáticos de Palma. Está protagonizado por los actores Patxi Arostegui, Biel Barrera y Blanca Creus, que dan vida a unos compradores que retratan cómo el cambio en la manera de consumir a través de internet, básicamente, provoca que el pequeño comercio de la ciudad se vea abocado a cerrar.

Ahora, y tras el impacto del coronavirus, el mensaje ha sido recuperado en medios italianos como el diario La Stampa, que lo ha publicado en su página web bajo el título Por qué comprar en la tienda local y no en la web, un corto viral es esclarecedor. También puede verse en multitud de cuentas de Youtube, Twitter o Facebook.

En Francia, el vídeo se ha hecho viral tras las declaraciones de Anne Hidalgo, alcaldesa de París, que pidió a los ciudadanos que no comprasen en Amazon durante el cierre de establecimientos no esenciales decretado a principios del mes de noviembre en todo el país para hacer frente a la pandemia. "No compréis en Amazon, es la muerte de las librerías y del comercio de proximidad", afirmó Hidalgo.

Arran de les declaracions de la batlessa de #París, Anne Hidalgo, recomanant NO comprar a #Amazon, el nostre curt “Tu tens la clau” es viralitza a França 🇫🇷 i Itàlia 🇮🇹 convertit en un símbol del #petitcomerç. ♥️ Un curt viral i il.luminant 💡 ☀️https://t.co/WpvokhrVH7 — 𝚅𝚒𝚟𝚒𝚛𝚍𝚎𝚕𝚌𝚞𝚎𝚗𝚝𝚘 (@vivircuentocom) 19 de noviembre de 2020

El vídeo 'Tu tens la clau' es un elogio a los pequeños comercios, que también explican la historia de las ciudades. Un cortometraje que interpela a los ciudadanos para no borrar memoria de los establecimientos emblemáticos de Palma y, ahora también de cualquier ciudad.