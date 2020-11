Rafael Nadal, que el pasado 11 de octubre levantó por decimotercera vez el torneo de Roland Garros, se someterá el próximo viernes, a las 22 horas, a las preguntas de Bertín Osborne en su programa 'Mi casa es la tuya' de Telecinco. Así lo anunció ayer el presentador en su cuenta de Twitter. Osborne visitó al tenista mallorquín en su academia de Manacor y, durante el programa, se podrá ver a Nadal cocinando y hablando de todos los temas de actualidad, tanto deportivos como extradeportivos.

Desde que ha ganado su torneo fetiche, en las condiciones más difíciles para él, Nadal se ha prodigado en los programas de variedades. El último fue la semana pasada 'La Resistencia', de David Broncano.

“¿Cuándo recuerdas de joven que el tenis dejó de ser una diversión para ser algo serio?”, pregunta Bertín Osborne a Nadal, que responde: “Para mí siempre fue serio”. Además, el tenista también hablará sobre el apoyo que ha recibido de su familia en su profesión: “El apoyo ha sido indescriptible, pero a nivel de presionarme deportivamente o exigirme yo nunca he sentido esa presión”, afirrma.

Nadal recuerda un tema que es recurrente cada vez que se le entrevista, las lesiones y el dolor que le ha provocado: “No me acuerdo ya de jugar sin dolor”, bromea con su interlocutor. “Intento no quejarme nunca porque creo que las cosas me han ido de una manera que jamás hubiera podido soñar, así que solo puedo dar las gracias”.

Bertín Osborne también cuestionará al mejor deportista español de la historia por su boda, de la que el pasado día 19 de octubre se cumplió un año, y su relación de pareja, la familiar y la de amistad. Serán sus amigos quienes cuenten que la puntualidad de Nadal no es su fuerte, “no es su mayor virtud”, algo que Nadal siempre ha reconocido. Estos temas y algunos más, el próximo viernes en Mi casa es la tuya.