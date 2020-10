Miedo en la calle, por la Covid-19, y terror en las casas, revueltas, inundadas de disfraces, con la fiesta de Halloween. Los niños, héroes del confinamiento y víctimas de un año para olvidar, se entregan hoy a un día de sustos, maquillaje, seres malignos y dulces de todo tipo, con ausencias importantes, como el tradicional truco o trato, que este 31 de octubre no se ha podido celebrar a causa de otro monstruo, el coronavirus.

Una ilusion desbordante, inquietante para los padres, ha despertado a las seis y media de la mañana a Noa, una niña de 6 años vecina de Pòrtol que lleva media vida aullando con esta fiesta del terror (con solo un año ya se disfrazó de esqueleto). “En mi casa tenemos arañas, una de ellas enorme, de color negro, peluda y patas muy largas; muchos murciélagos y una enorme calabaza, que es de verdad. Están por todo, por los pasillos, las puertas y hasta en el salón, por donde vuelo con mi escoba mágica”, les ha asegurado a sus amigas durante un breve encuentro con ellas.

Las reuniones no están siendo multitudinarias y se limitan a seis personas como máximo, con la mascarilla como parte del atuendo. "Nos la tenemos que poner en sitios que están cerrados", se han recordado entre sí mientras competían entre ellas por el disfraz más original. El de bruja ha triunfado entre ellas, caso de Neus y Marta Trilla. "El año pasado iba de payaso IT, y daba un miedo...", ha recordado la primera, de siete años, mientras sujetaba una bolsa con dulces. "Es lo que más me gusta de Halloween, las golosinas. Es que están tan buenas...", ha asegurado Irene Puig. "Yo prefiero los rosarios de caramelos", le ha respondido Mariona Llull, reconvertida en rockera, del grupo Kiss, con la guitarra al hombro.

Aunque el truco o trato se ha evitado, algunas, como Núria Siquier, han decidido visitar e intercambiar chuches "con todas las amigas" y con todas las precauciones sanitarias. "Hay que ir a buscar chuches", repetía una y otra vez Auba Jaume, también madrugadora. Su casa, reconvertida en un museo de los horrores, habrá asustado a más de un vecino, con un portal del que cuelgan sábanas ensangrentadas desde primera hora de la mañana. "Lo primero que ha hecho al despertarse, a las siete, ha sido venir a nuestra cama al grito de Halloween", ha apuntado su padre, Vicenç, consciente de que el día de hoy será una maratón, sobre todo de paciencia.

"Hay muchas cosas que me gustan de Halloween pero también hay una que no me gusta nada, los fantasmas, y por aquí hay muchos. Creo que ahí, escondido en ese camino, hay uno", ha advertido Miquel Puig, de tan solo tres años, en su estreno con un disfraz, de murciélago para más señas. Su fiesta transcurre en plena naturaleza, en el límite entre Marratxí y Palma, con su hermana Irene como compañera de aventuras. "Hemos decorado nuestra propia casita, la del jardín, donde estaremos todo el día jugando", ha aclarado.

Otro entretenimiento familiar han sido las calabazas. "Nosotros hemos vaciado una con un cuchillo", ha señalado Pere Siquier, de cuatro años, un ninja con espadas bien acompañado por una bruixa, Greta García, a quien le gusta volar. "No he traído la escoba, pero sí la capa", ha advertido.

Con la caída del sol llegará el momento de instalarse en el sofá y serán muchas familias las que apostarán por una película como fin de fiesta, de terror por supuesto. "A mí lo que más miedo me da es la oscuridad, más que las películas", ha aclarado Claudia Calafell. "A nosotras los esqueletos, sobre todo los malos", sostienen Vega Roig y Megan Jiménez, la primera, una bella vampira, y la segunda, un esqueleto, "pero bueno", matiza. "Pues a mí no me da miedo nada, salvo los monstruos, pero aun no he visto ninguno", ha comentado Siro Estela, un vigilante Iron Man.