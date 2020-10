Las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno han motivado que las celebraciones de Halloween tengan que adaptarse a la situación actual de pandemia por el coronavirus. El toque de queda y la obligación de no superar las seis personas en las reuniones fuerzan a los organizadores a buscar nuevas opciones.

La sala de conciertos Es Gremi es uno de los lugares que más ha apostado por este día. Allí se van a celebrar dos actos principales. Por un lado, dos actuaciones en directo, Nanny and Pippi and the Little Monsters a las 17 horas y Quick show: Chispitas chiribitas y sus poderes en Halloween a las 18:15 horas. Por el otro, ofrecerán una sesión de improvisación de humor por parte de Artimanya Teatre y un recital de The Hawaiians en el que interpretarán una serie de «versiones terroríficas». La entrada anticipada cuesta 12 euros e incluye una bolsa de cotillón y una consumición.

Las salas de cine son otro de los lugares seguros a los que acudir en estos momentos. Existen dos opciones principales que llevan repitiéndose varios años. En Ocimax ofrecen una entrada y una bolsa de palomitas por 4 euros si vas disfrazado. En Cinesa Festival Park han organizado un maratón de Halloween a partir de las 16 horas en el que emitirán tres películas de gran éxito: Déjame salir, Nosotros y Múltiple.

En el centro comercial FAN Mallorca también han pensado cómo celebrar este día. En su caso, el sábado 31 de octubre de 17 a 19 horas realizarán en sus instalaciones una actividad familiar de Halloween con preinscripción previa, con dos turnos de participación, cumpliendo con las medidas de seguridad y de aforo, así como la distancia de seguridad e higiene. Se tratará de un espectáculo con juegos de baile que podrá realizar cada participante desde su sitio asignado. También habrá un juego de improvisación teatralizada, y después se dará paso al concurso de disfraces.

El Hard Rock Café organizará, con un aforo limitado, un evento de Halloween para los más pequeños inspirado en Harry Potter en el que habrá talleres temáticos, fotomatón para llevarse una fotografía personalizada y más actividades relacionadas con el mundo de JK Rowling.

El Ayuntamiento de Mancor de la Vall ha organizado una obra de teatro titulada Les bruixes de llegendària en el Pavelló Municipal para celebrar la festividad de la Nit de les Ànimes. La actuación será a las 20 horas y las plazas son limitadas. Las reservas se pueden hacer en las oficinas del ayuntamiento hasta mañana día 30 de octubre.

En Inca, el Casal Sa Fàbrica presenta una serie de actividades vinculadas a la Nit de les Ànimes con la participación de Dimonis Foc d’Inca, Esplai s’Estornell, Comunitart, Associació INK Jove y Associació Illa de Cultura.

En el restaurante Tony Roma’s de Palma ofrecen un menú infantil y varias actividades como un taller de linternas de Jack y otro de Rosarios azucarados. El precio asciende a 19,95 euros por niño y es imprescindible adquirir un ticket online en su página web. Habrá cuatro sesiones disponibles: una a las 13 horas, una a las 14 horas, otra a las 20 horas y la última a las 21 horas.