Todo apunta que los viajes del Imserso se suspenderán esta temporada. El Gobierno no lo ha hecho oficial, pero lo avanzó el presidente de la Asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias, Íñigo Fernández. "Me acaba de llegar un dato por wasap: se suspende el programa del Imserso hasta septiembre de 2021, por lo que no va a haber Imserso este año", señaló en una comparecencia parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA).

La suspensión estos viajes a consecuencia del recrudecimiento de la pandemia -no hay que olvidar que los mayores son población vulnerable, de alto riesgo- supondrá un mazazo al sector turístico, que tenía en los viajes de los mayores un sostén para mantener abierta parte de la planta hotelera. Se barajó la posibilidad de ampliar la franja de edad y de retrasar las fechas para que el programa se mantuviera activo, aunque finalmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por cancelarlo por el avance de la covid y las necesidades presupuestarias que ha generado.

De los viajes organizados por el Imserso se benefician alrededor de un millón de personas cada año en España y que supone una importante inyección de ingresos para el sector.