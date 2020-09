El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha declarado hoy en Mallorca: "Necesitaba estas vacaciones, ya no daba para más". Simón se encuentra desde la noche del sábado en la isla con el aventurero Jesús Calleja para grabar una edición especial de Planeta Calleja, en la que Simón bucea con botellas en la reserva de El Toro, hace montañismo, realiza un descenso en bicicleta muy radical y vuela en globo sobre Cala Millor.

“Estoy en Mallorca, rodando la nueva temporada de ‘Planeta Calleja’, ha desvelado el presentador a las cámaras de Cuatro. "Ha venido conmigo un invitado muy especial que ha venido aprovechando que tenía una semana de vacaciones y ha decidido que le gustaría estar aquí con nosotros”, ha introducido Calleja en un vídeo que ha distribuido la cadena privada de Mediaset.

Simón ha contado que se lo está pasando muy bien y también ha explicado qué le ha llevado a irse de aventuras con Calleja: “Necesitaba unas vacaciones, que afortunadamente he podido coger porque tenemos un equipo excelente en el Ministerio. Cuando me llamaste para decirme si me apetecía venir contigo, pues por supuesto, encantado", ha comentado.

“Estas vacaciones las he cogido porque realmente las necesitaba, ya no daba para más y mi mujer tenía que trabajar y no ha podido venir”, ha explicado en el vídeo.

Jesus Calleja: "“Hemos tenido unas tertulias muy interesantes sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué va a pasar y cuándo va a terminar esta pandemia"

En el programa, Simón y Calleja no solo harán deportes de aventura, sino que mientras hablaran de la actualidad del covid-19 en España.. “Hemos tenido unas tertulias muy interesantes sobre qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, qué va a pasar y cuándo va a terminar esta pandemia. Hay conversaciones muy interesantes con las que yo mismo me he quedado impactado”, ha explicado el aventurero.

El programa especial de Planeta Calleja se emitirá próximamente en la cadena.