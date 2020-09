Son Amar se reinventa: siete zonas con las últimas tecnologías para conciertos, djs y gastronomía

Son Amar se reinventa para convertise en el mayor centro de entretenimiento de Mallorca

La finca, con siete zonas completamente renovadas, acogerá sesiones de djs internacionales, shows únicos, conciertos al aire libre y experiencias gastronómicas

Son Amar se reinventa para dar la bienvenida al 2021 con un estilo y propuesta renovada. House of Son Amar (así se llamará) acogerá en siete zonas completamente reinventadas con más de 130.000 metros cuadrados con lo último en tecnología audiovisual espectáculos muy diversos: shows únicos, sesiones de djs internacionales, conciertos al aire libre, experiencias gastronómicas de alta cocina, espectáculos familiares, etc.

Los actuales propietarios, la familia Whittaker, han estrechado lazos con los responsables del principal club nocturno del Paseo Marítimo de Palma, el Social Club. De esta unión surge el nuevo concepto House of Son Amar que, buscará posicionarse como el nuevo centro de entretenimiento de Mallorca con opciones para todos los públicos. El entretenimiento se dará la mano con la historia y el patrimonio de esta finca del siglo XVI.

Rodeada de perfumados campos de limoneros, la finca de más de 130 mil m2 se encuentra a tan solo 10 minutos del centro de Palma. Los terrenos y jardines así como las salas, tanto interiores como exteriores, combinarán sus funciones habituales así como otras nuevas, adaptándose a los nuevos tiempos y tendencias en el mundo del ocio, la diversión y el entretenimiento. El Gran Teatro ha acogido la cena-espectáculo con mayor trayectoria de Mallorca y, además del Espectáculo de Fuentes, el nuevo restaurante ofrecerá una experiencia totalmente inmersiva y deliciosa para cada generación. "Todos los espacios tienen en común la diversión y la elegancia con nuevos conceptos exclusivos como el jardín secreto, Eden, una zona VIP única", señalan desde Son Amar en un comunicado.

La propietaria del espacio, Margaret Whittaker, ha asegurado que es un "gran privilegio" poder trabajar "con el visionario Martyn Smith de Social Club".