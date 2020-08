Los famosos más discretos eligen Mallorca

La temporada de verano en Mallorca cuenta, cada año, con infinidad de personajes públicos que eligen la isla como lugar para pasar sus vacaciones. Durante los meses de julio y agosto se han podido ver, tanto en redes sociales como en este diario, diferentes famosos disfrutando de las playas y de sus parajes. Pero no todos los rostros conocidos se han dejado ver. Algunos han decidido pasar desapercibidos durante este verano tan atípico y han preferido no dejar constancia de su presencia en la isla. Aunque, muchas veces, eso es imposible, y más con las redes sociales. Por ejemplo, el Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, estuvo en Mallorca la segunda semana de agosto. No ha trascendido qué lugar escogió para relajarse.

La actriz Úrsula Corberó también aprovechó para descansar unos días en Deià, donde también estuvo su amiga Greta Fernández, que también es actriz y en su caso sí dejó pistas en su Instagram de su localización.

Otro caso de discreción es el de Juan Roig. El presidente ejecutivo y máximo accionista de Mercadona eligió la isla para relajarse unos días. Eligió uno de los hoteles más recónditos y privados del Mediterráneo: Cap Rocat. Está situado en una fortaleza levantada que se usaba para la vigilancia de la bahía de Palma. Hay que recordar que hace escasos días, la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, también posaba a las puertas de este establecimiento.

Una sorpresa de este año ha sido la presencia del fotógrafo y director Anton Corbijn junto a su mujer. El holandés ha estado varios días en Deià junto a su amigo el bajista de The Clash, Paul Simonon, y la mujer de éste, Serena Rees.

El futbolista del Real Madrid Karim Benzema también estuvo en Mallorca descansando durante la tercera semana de agosto. Tal y como señalaron diversas fuentes a este diario, el deportista hizo parada en Illetes con su yate y allí recogió comida.

El actor Álvaro Morte, el profesor en La casa de papel, suele venir a la isla porque su familia tiene una casa aquí, pero no suele dejarse ver en público ni compartir imágenes de la isla en sus redes. Este verano ha repetido en la zona de Calvià.

Por último, la amiga fiel del rey Juan Carlos, Marta Gayá, la discreción en persona, ha estado en su casa de Palma y también en alguna otra isla balear durante los meses de calor. La decoradora mallorquina, muy buscada este verano por los fotógrafos, fue vista con amigos en el restaurante Flanigan de Portals.