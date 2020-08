Can Bernat, elaboración casera, con la sepia como protagonista

La ruta de arroces y paellas de esta temporada se cierra con uno de los clásicos de la zona de Migjorn, concretamente ubicado en Portocolom. Se trata de Can Bernat, una casa de comida de las de toda la vida, que destaca por una comida muy rica y un gran servicio. Hay que destacar su apuesta por el producto fresco y local. Una buena carta de presentación es que en vez de allioli, el aperitivo de la casa es paté de Felanitx (excelso alimento), así como el aceite de la denominación de origen Mallorca y la selecta carta de vinos de bodegas de la zona como Vi d'Auba, Armero i Adrover, entre otros.



Los comienzos

No fue posible fotografiar a la cocinera, Maria Amengual, por su timidez, pero nos conformaremos con ver su obra y, especialmente, saborearla. Su mano derecha y marido, Miquel Ramis, me explica que su esposa sigue paso a paso la receta que su abuela (de ella) empezó a elaborar con la apertura de Can Bernat. Corría el año 1958 cuando Miquel Amengual y Maria Grimalt levantaron la barrera de este local, situado a escasos metros de Cala Marçal. El nombre lo pusieron en honor al padre de Miquel y al hijo que tuvo el matrimonio. De hecho, en la década de los 70, Bernat Amengual cogió las riendas del negocio junto a Joana Roig, su esposa; y en 1993 entró a trabajar la actual tercera generación.

La receta

El éxito de sus arroces es un secreto a voces entre su clientela, mayoritariamente mallorquina. Un domingo preparan unas 120 raciones. La mixta es la más popular. La preparan con arroz redondo de la marca Miura Serie Oro. Primero hacen un sofrito con gamba, sepia y patas de cangrejo de Mallorca. Después añaden paloma, costella baja de cerdo y pollo. De todo esto hacen un concentrado. "La clave de nuestra elaboración es la sípia bruta, siempre fresca", confiesa Miquel Ramis, cuya tinta aporta ese color negruzco característico de esta receta. La preparan en los fogones y se acaba de decorar con gamba fresca, mejillones y pimiento verde. El resultado es muy rico. La ración sale a 17,5 euros y también las sirven para llevar a casa o a la playa.

Como entrantes, son ideales unas almejas, siempre frescas, o un pan de cristal con jamón, foie y reducción de Pedro Ximénez. También destaca el pescado fresco, provisto en la lonja de Portocolom, de la barca de Ramon, del Penyal Roig.

Cabe resaltar, y más en los tiempos actuales, que su buen servicio se debe a que mantienen la plantilla, la última en jubilarse fue Elena, el año pasado.

Restaurant Can Bernat

Carrer de la Gavina, 21 i 23. Portocolom. 971 82 52 58

Abierto de martes a domingo. Horario de cocina: de 12 a 16 y de 20 a 23 horas. Aparcamiento propio