El pelo bicolor llega a Mallorca

Cada temporada tiene su tendencia. En esta, la que está arransando es el pelo bicolor. Dua Lipa apareció con este cabello en la portada de su álbum Future Nostalgia, publicado en marzo. Aitana Ocaña, una de las voces jóvenes más reconocidas del país tras pasar por Operación Triunfo, ha aparecido con un cambio de look en el que ha optado por una melena en dos colores en la que combina el cabello castaño oscuro con flequillo y el rubio platino en la parte inferior.

Este estilo no es nuevo. Surgió en los años 90. Se puso de moda en esa década gracias a cantantes como Avril Lavigne. Billie Eilish también ha apostado por él. Incluso Mónica Naranjo fue pionera en España eligiendo este arriesgado look. Es más: la cantante publicó el año pasado una fotografía en su perfil de Instagram en la que aparecía con el pelo bicolor.

Desde la peluquería Jean Louis David explican que esta es una técnica de coloración "muy poco común" en la que se utilizan tonos más oscuros para darle vida al cabello. También afirman que la bicoloración es una buena opción "si tu color de base es medio u oscuro, pasando por el castaño claro y el moreno". Además, recuerdan que, cuando se haya hecho, "deberás cuidarla en casa para hacer que tu melena conserve toda su vitalidad y un color bonito".

Alberto Martínez, de la peluquería palmesana La Mon Petit, confiesa: "Normalmente me suelo negar a hacer este tipo de tratamientos. Si son chicos o chicas con pelo corto sí que lo hago por la facilidad del trabajo y porque coge mejor el color rubio. También depende del bicolor que sea, porque hay gente que se lo hace con colores como rosa o verde fosforito". Martínez recomienda cómo hacerlo: "Con el pelo corto y como locura, sí puedes. Ahora bien, con una melena larga, llevar un pelo bicolor durante un año no es una buena idea. Básicamente porque el pelo pasa por un proceso de decolorado, y cuando va creciendo la raíz se te queda una zona natural y la otra, teñida". Ha notado un aumento de peticiones de este nuevo look respecto a otros años y cuenta una anécdota: "Uno de mis amigos me lo pidió hace dos años y, desde ese momento, sí que se lo he empezado a ver a bastante gente. Siempre he sido un poco visionario en ese sentido y no me sorprende que me lo pidan porque lo he hecho durante varios años. Hace tres años igual se reían de ti, pero ahora es tendencia". Dice que "lo de Aitana también lo es", pero cuando visualiza un bicolor suele ser "mitad y mitad". Confiesa que le parecen "trabajos muy buenos".