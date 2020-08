"Me parece patético que algunos justifiquen los escraches. Es una falta de respeto hacia el otro"

La escritora madrileña habla sobre la salida del país de Juan Carlos I, los escraches y la capacidad de denuncia de la novela negra

P ¿Cómo ha vivido usted, que es periodista, la salida de Juan Carlos I?

R Si revisas la historia de los hombres poderosos te das cuenta de que tienen escaparate y trastienda. Antes no veíamos la trastienda, y ahora está saliendo. Creo que el rey emérito ha tenido un papel importantísimo en nuestra democracia. No me gusta nada esta historia que se ha destapado, pero no creo que sea el momento de replantearse el sistema político. Tenemos una monarquía parlamentaria porque quiso Juan Carlos I, porque las cosas podrían haber sido mucho más complicadas si él lo hubiera querido. Pero eso no es óbice para que sus actitudes sean reprobables y que la justicia tenga que actuar.

P ¿Y la interrupción de las vacaciones de Pablo Iglesias e Irene Montero por amenazas?

R Creo que las acciones como los escraches no deberían hacerse nunca. Me parece patético que algunos lo justifiquen. Es una falta de respeto hacia el otro y atenta contra sus derechos. Ser político y personaje público no significa que te puedan agredir. Cuando Pablo Iglesias dijo que "había que normalizar el insulto"... A mí no me parece que sea así. Habría que normalizar la comprensión y la buena educación. Los políticos deberían fomentar el acuerdo aunque no tengan el mismo punto de vista. Nadie debería tratar de dividir a la sociedad por su ideología. Tenemos derecho a cambiar de opinión sin que pase nada.

P ¿La novela negra tiene, inevitablemente, ideología?

R Más que ideología yo diría que tiene capacidad de denuncia. La novela negra va un paso más allá de la novela enigma, que era la propia de "polis y cacos". La novela negra pretende decir dónde está el mal, revisar la cara oculta de la sociedad. Nació para denunciar a las propias instituciones. Ahora se denuncia el mal dentro de la sociedad y las personas. Nos interesan tanto las crónicas de sucesos y el género negro porque tratamos de explicar a qué se debe ese mal.