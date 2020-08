'Elcano, viaje a la historia', el libro que aporta novedades de la primera vuelta al mundo

El ingeniero técnico Tomás Mazón ha publicado el libro 'Elcano, viaje a la historia', que desde el Archivo de Indias de Sevilla consideran la "mejor síntesis" de la primera vuelta al mundo y cuyo autor defiende que aporta novedades de la expedición tras estudiar y comparar "a fondo" 270 documentos históricos y 31 publicaciones.

"Soy el primer sorprendido al darme cuenta de que, al acudir a las fuentes más antiguas, estudiarlas a fondo y compararlas, uno encuentra que la realidad pudo ser diferente respecto a la versión adoptada de forma habitual por la historiografía. Resulta paradójico, pero a veces es así", ha explicado a Efe el autor, cuya labor investigadora ha sido reconocida por organismos oficiales, que le han invitado a dar conferencias.

Difusor de la primera vuelta al mundo a través de su web www.rutaelcano.es, Mazón añade: "Hay casos en que afirmaciones que todos damos como ciertas resultan no tener base. Por ejemplo, ¿cuántas veces se lee que Magallanes ofreció la idea de su viaje a la Especiería por occidente al rey de Portugal antes de pasar a Castilla, o que nuestros marinos pensaban que Asia iba a encontrarse cerca de América? Las fuentes nos dicen otra cosa".

"En otros casos, descubrimos que las fuentes nos cuentan la historia de forma distinta a lo comúnmente establecido, como por ejemplo, que Magallanes hizo creer a la tripulación que viajarían bordeando África, por el camino ya conocido, lo cual resultó ser la causa fundamental del amotinamiento posterior contra él", sostiene el ingeniero, cuya web es el único recurso externo del Portal de Archivos Españoles (PARES) respecto a la primera vuelta al mundo.

Durante los tres últimos años, asegura que no ha estado ni un solo día sin dedicarle tiempo a bucear, siempre 'on line', por el Archivo de Indias, el Nacional da Torre do Lombo (Lisboa), el Histórico de Euskadi y el Provincial de Sevilla.

Esa labor investigadora, de la que le gustaría vivir pero no sabe cómo hacerlo, comenzó tras escuchar un pódcast de la expedición, que comenzó en Sevilla hace 501 años con cinco barcos y 247 hombres y acabó en la misma ciudad tres años después con 18 navegantes en un solo velero.

Después dedicó tres meses a elaborar un mapa de la expedición con las zonas y las fechas de cada una de las bajas, que ha sido publicado por particulares e instituciones, entre ellas el Instituto Geográfico Nacional en 2019, y que se incorpora en el libro.

Entre sus logros, que él no menciona por su habitual humildad pero sí su editorial, está que ha sido el único particular incluido en el portal oficial del V Centenario, así como que su contribución fue "fundamental" para la exposición 'El viaje más largo', que visitaron en el Archivo de Indias 320.000 personas y se montará en el Museo San Telmo de San Sebastián.

Braulio Vázquez, del Archivo de Indias, destaca que para escribir la "mejor síntesis" de la expedición, Mazón cuenta con la ventaja de ser un "outsider" en el ámbito investigador, lo que le permite abordar la historia "libre de los prejuicios, vicios y fronteras mentales de los profesionales del ramo" hasta publicar un libro que "está llamado a ser un clásico" sobre la primera circunnavegación.



La navegación

"Nadie les había pedido que dieran la vuelta al mundo", asegura el ingeniero antes de mantener que cuando dos de los barcos llegaron a las islas Molucas, en el Pacífico, "se sentían capaces" de circunnavegar la tierra y que, "por tanto, el único y verdadero motivo por el que Elcano y sus hombres dieron la vuelta al mundo no fue otro que la ilusión por conseguir llevarla a cabo".

Lo hicieron en una navegación insólita, sin tocar tierra durante 164 días desde Timor hasta Cabo Verde, donde pararon tras una votación entre los supervivientes, algo también inusual en un barco, y de los 60 que salieron de las islas de las especias en la nao Victoria, 25 murieron en la travesía, que incluyó la difícil zona conocida como "los cuarenta rugientes".

De los 35 que llegaron a Cabo Verde, trece fueron apresados por los portugueses tras pagar con clavo, y 22 "dolientes y sanos" salieron para España porque "antes determiné con toda la compañía de morir que no ir en manos de portugueses", explica Elcano al rey Carlos I en la carta que le escribió justo al acabar el viaje después de tres años de navegación.

Al escribir esa carta el 6 de septiembre de 1522 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Elcano "sabía que acababa de ganar a eternidad", además de una fortuna, cuando le dice al rey: "saberá tu Alta Magestad lo que en más avemos de estimar y tener es que hemos descubierto e redondeado toda la redondeza del mundo", subraya el autor del libro.

Sobre Elcano "hay una deuda pendiente por cuanto gran parte de la sociedad no es consciente de la relevancia que tuvo y atribuye a Magallanes un mérito que le corresponde a él", afirma Mazón, que también destaca del almirante portugués su nivel "asombroso" de la navegación y la cosmografía y su "determinación y valentía" para cruzar por primera vez desde América a Asia por el Pacífico.